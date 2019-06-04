Британский портал назвал переход Головина в «Монако» провалом года в европейском футболе

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Один из британских футбольных порталов назвал переход россиянина Александра Головина из ЦСКА в «Монако» худшим трансфером года в Европе.
Британский портал назвал переход Головина в «Монако» провалом года в европейском футболе
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Переход Головина в «Монако» за €30 млн стал довольно неудачным для обеих сторон, так как российский футболист не справился с игрой с момента прибытия во Францию. Имеются основания утверждать, что переход Головина стал самым крупным трансферным провалом в Европе за последний год», — пишет портал Goal.

По итогам прошлого сезона «Монако» финишировал на 17-й строчке в чемпионате Франции, сумев избежать вылета из элитного дивизиона страны лишь в предпоследнем туре.

Ранее Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан».

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