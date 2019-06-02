Футболист «Монако» Фабрегас: отдал бы всё, чтобы быть похожим на Головина

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что восхищён своим партнёром по команде российским хавбеком Александром Головиным.

«У нас в «Монако» есть игрок, Головин, ему 23 года. Едва он выбегает на поле, чтобы начать тренировку, как шарахнет!» — приводит слова игрока Mundial.

По его словам, Головин обладает потрясающим ударом, сравнимым с выстрелом. Он также выразил сожаление, что сам уже не может делать так, как россиянин.

«Он даже не представляет, что я отдал бы всё, лишь бы стать таким, как Головин, чтобы снова делать то же самое. В «Арсенале» мы с Рейесом вели себя так же, носились всю тренировку», — сказал Фабрегас.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.

Ранее Васильев высказался о будущем Головина.