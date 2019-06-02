Футболист «Монако» Фабрегас: отдал бы всё, чтобы быть похожим на Головина

Короткая ссылка
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что восхищён своим партнёром по команде российским хавбеком Александром Головиным.
Футболист «Монако» Фабрегас: отдал бы всё, чтобы быть похожим на Головина
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У нас в «Монако» есть игрок, Головин, ему 23 года. Едва он выбегает на поле, чтобы начать тренировку, как шарахнет!» — приводит слова игрока Mundial.

По его словам, Головин обладает потрясающим ударом, сравнимым с выстрелом. Он также выразил сожаление, что сам уже не может делать так, как россиянин.

«Он даже не представляет, что я отдал бы всё, лишь бы стать таким, как Головин, чтобы снова делать то же самое. В «Арсенале» мы с Рейесом вели себя так же, носились всю тренировку», — сказал Фабрегас.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.

Ранее Васильев высказался о будущем Головина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить