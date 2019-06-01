Васильев высказался о будущем Головина

Короткая ссылка
Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о перспективах российского полузащитника Александра Головина в Европе.
Васильев высказался о будущем Головина
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я точно могу сказать, что через год, максимум два за Сашей будет очередь из топ-клубов. У него, с одной стороны, футбольный талант, а с другой — целеустремлённый характер, и он относится к футболу как к работе. Футбол — это не просто спорт, не просто игра, это должно быть и любимой работой. И именно Саша очень серьёзно относится к тому, что делает», — приводит слова Васильева Sport24.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить