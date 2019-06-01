Васильев высказался о будущем Головина

Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о перспективах российского полузащитника Александра Головина в Европе.

«Я точно могу сказать, что через год, максимум два за Сашей будет очередь из топ-клубов. У него, с одной стороны, футбольный талант, а с другой — целеустремлённый характер, и он относится к футболу как к работе. Футбол — это не просто спорт, не просто игра, это должно быть и любимой работой. И именно Саша очень серьёзно относится к тому, что делает», — приводит слова Васильева Sport24.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1.