Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1
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Как сообщает официальный сайт LFP, россиянин дисквалифицирован на один матч, так как у него перебор жёлтых карточек.
За последние десять игр во французских турнирах хавбек получил три предупреждения.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча за монегасков, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.
Ранее Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».