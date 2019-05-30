Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый тур нового сезона французской футбольной Лиги 1.

Как сообщает официальный сайт LFP, россиянин дисквалифицирован на один матч, так как у него перебор жёлтых карточек.

За последние десять игр во французских турнирах хавбек получил три предупреждения.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча за монегасков, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».