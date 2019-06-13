СМИ: «Нант» хочет арендовать футболиста «Спартака» Ханни

Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни может продолжить карьеру во французском футбольном клубе «Нант».

Об этом сообщает ouest-france.fr.

По информации издания, французы намерены взять в аренду 28-летнего игрока до конца следующего сезона. При этом «Нант» хочет арендовать хавбека без права дальнейшего выкупа.

В минувшем сезоне Ханни сыграл 27 матчей и забил четыре мяча. Действующее соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию аргентинского нападающего Понсе.