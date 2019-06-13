СМИ: «Нант» хочет арендовать футболиста «Спартака» Ханни
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Об этом сообщает ouest-france.fr.
По информации издания, французы намерены взять в аренду 28-летнего игрока до конца следующего сезона. При этом «Нант» хочет арендовать хавбека без права дальнейшего выкупа.
В минувшем сезоне Ханни сыграл 27 матчей и забил четыре мяча. Действующее соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию аргентинского нападающего Понсе.