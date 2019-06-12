СМИ: «Спартак» близок к подписанию аргентинского нападающего Понсе

Эсекьель Понсе, права на которого принадлежат римской «Роме», может перейти в состав московского «Спартака».

Как сообщает журналист Пабло Мендоса в Twitter, форвард Эсекьель Понсе, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском «Спартаке». Этот переход может обойтись красно-белым в $8 млн.

В прошлом сезоне Понсе выступал за греческий АЕК. В 43 матчах он забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи. Права на футболиста принадлежат римской «Роме», которая приобрела его в 2015 году у «Ньюэллс Олд Бойз». За итальянский клуб Понсе не сыграл ни одного матча, проведя четыре года по арендам.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подписал контракт с Мелиховым.