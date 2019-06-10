СМИ: «Порту» готовит предложение по трансферу футболиста «Спартака» Зе Луиша

Португальский футбольный клуб «Порту» заинтересован в приобретении форварда московского «Спартака» Зе Луиша.

Об этом сообщает O Jogo.

По информации издания, в составе португальской команды нападающего хочет видеть лично главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау, который знаком с Зе Луишем по совместной работе в «Браге».

Отмечается, что специалист уже звонил игроку из Кабо-Верде и убедил его перейти в «Порту». 11 июня руководство клуба намерено сделать официальное предложение «Спартаку».

В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл 36 матчей в составе красно-белых, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Андрей Тихонов выразил мнение, что возвращение Квинси Промеса может пойти на пользу президенту «Спартака».