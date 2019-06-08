Тихонов считает, что возвращение Промеса может пойти на пользу президенту «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о возможном возвращении голландского хавбека «Севильи» Квинси Промеса в московский клуб.
Тихонов считает, что возвращение Промеса может пойти на пользу президенту «Спартака»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Для президента клуба вернуть Промеса было бы огромным плюсом, потому что болельщики в большом негативе. Это был бы жест со стороны Федуна, он заработал бы себе гораздо больше очков, чем сейчас», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Промес не вернётся в «Спартак» из «Севильи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить