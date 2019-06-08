Тихонов считает, что возвращение Промеса может пойти на пользу президенту «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о возможном возвращении голландского хавбека «Севильи» Квинси Промеса в московский клуб.

«Для президента клуба вернуть Промеса было бы огромным плюсом, потому что болельщики в большом негативе. Это был бы жест со стороны Федуна, он заработал бы себе гораздо больше очков, чем сейчас», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Промес не вернётся в «Спартак» из «Севильи».