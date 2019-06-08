Тихонов считает, что возвращение Промеса может пойти на пользу президенту «Спартака»
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«Для президента клуба вернуть Промеса было бы огромным плюсом, потому что болельщики в большом негативе. Это был бы жест со стороны Федуна, он заработал бы себе гораздо больше очков, чем сейчас», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».
Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России.
Ранее сообщалось, что Промес не вернётся в «Спартак» из «Севильи».