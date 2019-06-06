СМИ: Промес не вернётся в «Спартак» из «Севильи»

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Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес, который сейчас выступает за испанскую «Севилью», останется в своей команде.
СМИ: Промес не вернётся в «Спартак» из «Севильи»
  • © РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на Промеса рассчитывает спортивный директор клуба Рамон Мончи, который уже сообщил новому главному тренеру «Севильи» Хулену Лопетеги, что игрока нельзя продавать. 

Отмечается, что наставнику рассказали, что футболиста необходимо использовать на позиции флангового форварда, что не всегда получалось в минувшем сезоне.

Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России.

Ранее Промес заявил, что верит в своё возвращение в «Спартак».

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