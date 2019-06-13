Конкуренция с Дзюбой, ставка на Смолова и способ мотивации: почему Чалов не вышел на поле в матчах с Сан-Марино и Кипром

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов не вышел на поле в матчах квалификационного турнира чемпионата Европы с командами Сан-Марино и Кипром, что вызвало широкий резонанс в спортивном мире. Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ остался на скамейке запасных, уступив место в линии нападения Артёму Дзюбе, Фёдору Смолову и Алексею Ионову. Почему решение Станислава Черчесова оставить форварда ЦСКА вне стартового состава может быть вполне логичным — в материале RT.

На протяжении последних дней не утихают споры относительно неучастия Фёдора Чалова в матчах сборной России с национальными командами Сан-Марино и Кипра. В преддверии не самых напряжённых встреч отборочного турнира Евро-2020 многие болельщики и специалисты ожидали появления на поле лучшего бомбардира РПЛ, однако Станислав Черчесов решил сделать ставку на других игроков. Так, место в старте получил капитан Артём Дзюба, а в роли его партнёров по атакующей линии успели побывать братья Алексей и Антон Миранчуки, Алексей Ионов и Фёдор Смолов.

Изначально многим могло показаться, что встречи с соперниками подобного уровня могут стать идеальными для перехода на более атакующую схему с двумя форвардами. Если и не было оснований верить в отказ от кандидатуры Дзюбы, то появление Чалова в качестве второго нападающего можно было назвать вероятным. В прошедшем сезоне Фёдор добился впечатляющего прогресса и стал лучшим футболистом РПЛ по системе «гол + пас».

Именно поэтому его присутствие в составе казалось более логичным, нежели выход на поле Смолова или Ионова. Первый провёл свой не самый яркий год и с трудом смог прийти в себя после фиаско на домашнем чемпионате мира, а второй вряд ли способен поспорить с представителем ЦСКА по уровню мастерства, даже с учётом его опыта.

Но несмотря на всё вышесказанное, решение Черчесова оставить Чалова на скамейке запасных имеет под собой весьма веские причины. Одной из них стало отсутствие для Фёдора места в той схеме, которой придерживается главный тренер. За всё время работы со сборной России он крайне редко изменял формации с одним центральным и двумя фланговыми игроками атаки. Исключениями стали лишь концовки неудачно складывавшихся встреч, в которых было необходимо идти ва-банк. В основном же национальная команда действовала в одном ключе, полагаясь либо на дальние забросы на «столба», либо на рывки вингеров.

Чалову гораздо сподручнее действовать в центре атакующей линии, где он и располагается в ЦСКА. Но в сборной это место занято Дзюбой, который не только обладает значительно большими навыками и предрасположенностью к борьбе за верховые мячи, но и является ярко выраженным лидером коллектива. Следовательно, его нахождение на поле продиктовано не только тактическими, но и психологическими аспектами, что практически гарантирует его прописку в стартовом составе.

Что касается позиции флангового форварда, то здесь Чалов вряд ли был бы полезен национальной команде. При всём уважении к футболисту, дистанционная скорость не является его сильным качеством, вследствие чего ему было бы не очень удобно выполнять те функции, которые обычно присущи вингерам.

Кроме того, Фёдор привык открываться в штрафной, комбинировать на её подступах и забегать под передачи, а не проделывать огромный объём работы на краю поля и исполнять навесы. Вследствие этого, нахождение на данных позициях вышеназванных Миранчуков или Ионова кажется более логичным.

Безусловно, сборная России не всегда придерживается схемы с одним чистым форвардом. По ходу матча с Сан-Марино национальная команда перешла на игру в два нападающих, когда Фёдор Смолов заменил одного из братьев Миранчуков. В результате, это решение Черчесова оправдало себя — футболист «Локомотива» не только оформил дубль, но в целом смотрелся органично рядом с Дзюбой.

В свете этого резонным видится вопрос, почему Черчесов выпустил Смолова, а не Чалова. Ведь в прошедшем сезоне экс-игрок «Краснодара» отметился всего восемью забитыми мячами — вдвое меньше, чем его коллега по амплуа. Но при этом не стоит забывать, что ранее Фёдор уже не раз доказывал свою значимость для команды и совсем недавно считался лучшим голеадором страны. Достаточно напомнить, что до злополучного мундиаля он провёл 15 матчей за сборную под руководством Черчесова и отметился семью голами. Кроме того, в трёх встречах он появлялся на поле с капитанской повязкой.

Что касается Чалова, то его статистика впечатляет, но необходимо напомнить, что большая часть его бомбардирских свершений пришлась на первую половину сезона. Во второй он отметился лишь шестью голами, лишь один из которых был оформлен в матче с прямым конкурентом за призовые места — «Локомотивом». Остальные же пришлись на встречи с аутсайдерами РПЛ в лице «Крыльев Советов» и «Уфы», а также середняками — «Рубином» и «Ахматом».

Чалов уже дважды получал шанс завоевать место в стартовом составе, но оба раза выступил не лучшим образом. Сначала он провёл 27 минут в матче с Бельгией, а затем восемь — во встрече с Казахстаном, но в обоих случаях не смог отметиться полезными действиями.

Помимо прочего, у Смолова есть опыт игры на фланге нападения, как и у другого вышедшего на замену — Алексея Ионова. Полузащитник «Ростова» действует в клубе на такой же позиции и идеально подходит под схему Черчесова. Несомненно, он не обладает таким потенциалом и футбольным интеллектом, как Чалов, но с лихвой компенсирует это своей огромной скоростью и старанием.

После матча с Сан-Марино Чалов имел хорошие шансы появиться на поле в игре с Кипром. Учитывая не лучшее физическое состояние Дзюбы, он вполне мог выйти на замену по ходу второго тайма, но в дело вмешались обстоятельства. Российские футболисты доминировали и только за первые 45 минут нанесли по воротам соперника 16 ударов, но преобразовать в гол смогли лишь один. Учитывая малый отрыв и воспрянувших духом оппонентов, смена тактической схемы могла серьёзно аукнуться команде Черчесова.

В отсутствие Дзюбы сборная России рисковала лишиться своего верного метода для организации атак, а сам Чалов вряд ли смог бы в одиночку организовывать контратакующие выпады (матч с Бельгией стал наглядным примером). Таким образом, хозяева могли оказаться запертыми на своей половине поля, что впоследствии могло привести к пропущенному мячу и обидной потере очков.

Тренерский штаб решил перестраховаться. Он оставил на поле игравшего на морально-волевых, но полезного Дзюбу, укрепил центральную линию Дмитрием Бариновым и лишь в компенсированное время выпустил Ильзата Ахметова. С таким же успехом мог появиться и сам Чалов, но выход на две минуты вряд ли бы серьёзно обрадовал форварда ЦСКА.

Примечательно, что по окончании встречи с Кипром один из журналистов спросил Черчесова о невыходе на поле Чалова. Наставник прямо ответил, что на данный момент Фёдор заслуженно остался в запасе, а игровое время получили более достойные футболисты.

«Поэтому в матче с Сан-Марино я бросил в бой Смолова, а не Чалова. Зато он сыграл с Казахстаном, поскольку тогда смотрелся предпочтительнее конкурентов. Да, он забил два мяча «Крыльям Советов» в последнем туре РПЛ, но это было 26 мая, а сейчас уже 11 июня. Тем не менее мы рады, что он находится в команде, обживается. После игры с Сан-Марино у меня с ним состоялся получасовой разговор о его месте в команде, о сложившейся ситуации», — подробно пояснил Черчесов.

Возможно, с помощью подобных комментариев главный тренер надеется ещё больше мотивировать Чалова и заставить того предельно ожесточённо бороться за место в стартовом составе. За время работы с национальной командой Черчесов не раз прибегал к подобным методам, достаточно вспомнить хотя бы ситуацию с Дзюбой. Долгое время форвард «Зенита» даже не попадал в заявку сборной, но затем сумел не только пробиться в состав, но и стать лидером коллектива.

Таким образом, в настоящий момент Чалову остаётся продолжать усиленно работать и ждать очередного шанса доказать свою состоятельность. Уже в сентябре сборной России предстоит важнейший матч с командой Шотландии, который может стать ключевым в борьбе за второе место в группе I.