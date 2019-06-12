«Хотелось одержать победу меньшими силами»: Черчесов о матче с Кипром, трансформации Кудряшова и будущем Дзюбы

Сборная России в матче квалификации Евро-2020 с Кипром могла победить меньшими усилиями. Об этом после игры заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Он также похвалил автора результативной передачи Фёдора Кудряшова и заявил, что Артём Дзюба готов к переходу в клуб АПЛ.

«Забей мы больше, игра бы сложилась для нас легче»

Матч со сборной Кипра получился для России весьма непростым. В первом тайме подопечные Станислава Черчесова не реализовали целый ряд опасных моментов, но всё же вышли вперёд, а после перерыва выглядели значительно хуже. Сравнять счёт гостям не удалось, но наставник отечественной команды долго общался с футболистами и пришёл на пресс-конференцию уже за полночь.

— Мы всегда тщательно готовимся к каждой игре и внимательно изучаем соперников. Перед игрой говорил, что нам придётся непросто, поскольку сборная Кипра — обученная и организованная команда. Тем более они горели желанием взять реванш за поражение от Шотландии. Мы оппоненту в какой-то степени помогли, потому что не реализовали свои моменты. Плюс два мяча отменили из-за офсайда.

Забей мы больше, игра сложилась бы для нас легче, а так счёт был скользким и соперник чувствовал, что любой момент, любой стандарт может принести очки. В результате игра получилась нервной. С одной стороны, это хорошо, ведь болельщики увидели на поле настоящую борьбу. С другой — нам, конечно, хотелось одержать победу меньшими силами. Однако три очка есть три очка. Завершили сезон на хорошей ноте. Отрадно, что Саранск и Нижний Новгород встретили сборную гостеприимно и тепло во всех смыслах. Решение проводить матчи национальной команды в регионах пока полностью себя оправдывает. Мы же всегда благодарим болельщиков за поддержку.

— Кого можете отметить по итогам матча? Тот же Александр Головин много финтил.

— Мы не можем вести разговор в такой плоскости. Вы видите финты, но иногда они способны пойти во вред. Любое действие на поле должно быть своевременным. Случались моменты, когда мы передерживали мяч, неправильно располагались, поэтому игра и не складывалась. А так мы делали то, что и планировали: прессинговали соперника, мешали ему начинать атаки. Но в забитые мячи это не воплотилось.

— На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что задачи Головина по сравнению с предыдущей встречей изменятся. Какими они были?

— Ему нужно было больше отрабатывать в обороне, поскольку мы играли с командой более высокого класса. Сегодня Саша был нацелен на ворота, но не забил. Плюс во втором тайме его сбили в штрафной. Но, конечно, нужно понимать, что это последний матч сезона, и такой функциональной готовностью, как на чемпионате мира, мы похвастать не могли.

— Не показалось, что некоторые российские футболисты вышли на поле на «расслабоне» после разгрома Сан-Марино?

— Могу с уверенностью сказать, что, если бы присутствовал «расслабон», мы бы сегодня проиграли. Кроме того, претензии могу предъявить только себе, а игрокам — требования, которые они должны выполнять. Что касается сентябрьских матчей, сегодня сложно на эту тему разговаривать. Сейчас будет пауза, потом начнутся сборы. Будем отсматривать всех кандидатов в сборную. Сами видите, из состава, который был у нас на чемпионате мира, осталось всего десять человек. Поэтому мы стараемся внимательно следить за всеми, кто проявляет себя. Наблюдаем и за теми, кто, напротив, сбавил.

— Дзюба провёл два последних матча без замен. Не кажется ли вам, что в концовке ему можно было предоставить отдых?

— Если бы мы вели в два-три мяча, вполне мог поменять Дзюбу. Но он капитан и должен был в такой ситуации оставаться на поле. А то, что Артём устал, я видел. Зато в игре с Сан-Марино, боюсь, он даже не вспотел.

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— Фёдор Чалов в двух матчах не получил игрового времени. Сегодня на трибунах даже появился баннер в его поддержку...

— Зато вышел Алексей Ионов и забил победный мяч. Чалов остался на скамейке, причём заслуженно. Мы ведь видели, кто как себя проявил на сборах. Поэтому в матче с Сан-Марино я бросил в бой Фёдора Смолова, а не Чалова. Зато он сыграл с Казахстаном, поскольку тогда смотрелся предпочтительнее конкурентов. Да, он забил два мяча «Крыльям Советов» в последнем туре РПЛ, но это было 26 мая, а сейчас уже 11 июня. Тем не менее мы рады, что Чалов находится в команде, обживается. После игры с Сан-Марино у меня с ним состоялся получасовой разговор о его месте в команде, о сложившейся ситуации.

Возьмите того же Дмитрия Баринова. Он принял участие в двух последних матчах, так как находится в хорошей форме, а не потому что мне нравятся его татуировки. И Дмитрий нам помог.

— Фёдор Кудряшов сегодня сыграл на фланге обороны, при том что последние матчи в чемпионате Турции проводил в центре защиты...

— Он ответственный и серьёзный парень. Знаю Кудряшова с 17 лет. В его случае бытие определяет сознание. Россия его немного сковывала, а Турция раскрепостила. Сегодня Фёдор отдал голевую передачу. Кстати, в двух последних матчах он играл на позиции левого центрального защитника, а до того выходил на фланге. В целом Фёдор проводит великолепный сезон. Для нас это футболист, который даёт результат. Говорят, что в России центральный защитник — дефицитная позиция. При этом к Фёдору, который в настоящий момент является свободным агентом, пока никто не обратился.

— Как думаете, готов ли Дзюба к выступлению в АПЛ?

— В случае с ним, как и с Кудряшовым, важно тренироваться на этом уровне, дышать этим воздухом и адаптироваться к скоростям. Считаю, у Артёма высокий уровень мастерства, и характера ему не занимать. Мы знаем, что он может там заиграть. Если Дзюба окажется в АПЛ, буду только рад за него. Повторюсь, нет сомнений, что у него всё получится в Англии, как нет сомнений у меня и по другим футболистам сборной.

— Может ли в сборную России попасть хотя бы один игрок «Нижнего Новгорода»?

— Не хочу говорить, что у вас плохие футболисты. Жаль, что команда не пробилась в РПЛ. Тогда можно было бы реально оценить качества отдельных исполнителей. Вот вы смеётесь над вопросом, а я просматривал тренировки команды на сборах. Стараюсь следить за всеми лигами, чтобы было понимание, на каком уровне играют люди, которые, например, показывают хорошую результативность. «Нижний Новгород» провёл качественный сезон, но в составе вашей команды пока нет игроков, которые способны нам помочь. Стадион может, футболисты — нет.

— Не обидно, что во втором тайме у сборной России не получилось доминировать?

— Хочется, чтобы мы всегда доминировали и гнули свою линию. Но пока мы не можем делать это в матчах с топ-сборными. А так, идеально иметь команду, которая может быть своеобразным хамелеоном, способным перестроиться в любой ситуации, поменяться. Это достигается за счёт игроков, которые выполняют разные функции. Даже сегодня соперник начал матч по схеме 5-3-2, а потом перестроился на игру в четыре защитника, и у нас начали возникать проблемы. Мы не до конца разобрались в перестроениях оппонента.

«Россия действовала лучше и заслужила победу»

В свою очередь, главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон был краток. Он поздравил своих подопечных с достойной игрой, но подчеркнул, что Россия заслужила победу.

— Игра состояла из разных таймов. В первом нам где-то повезло, удалось избежать большого количества пропущенных мячей. Во втором немного изменили тактику и сделали несколько важных перестановок. С тренерской скамейки мне было отлично видно, насколько силён наш соперник, а потому я горд своими игроками. Сегодня вы увидели в деле новое поколение сборной Кипра. Мы получили отличный опыт. У вас замечательный стадион. Моя миссия — приблизить сборную Кипра по уровню к такой команде, как Россия.

— В квалификации чемпионата мира — 1998 Россия и Кипр уже встречались, и подопечные Бориса Игнатьева в гостях испытали немало проблем.

— На самом деле не думаю, что игроки сборной Кипра помнят тот матч. Но в команде России на первый план тоже вышло новое поколение, которое показывает качественную игру. Во втором тайме нам удалось прибавить, однако соперник действовал лучше и заслужил победу.