«Силы и голы на Кипр остались»: сборная России начала готовиться к следующему матчу квалификации Евро-2020

Футболисты сборной России приняли участие в восстановительном занятии на стадионе «Мордовия Арена». Игроки основного состава получили сниженные нагрузки и провели работу на поле со специальными датчиками, фиксирующими функциональное состояние организма. После тренировки футболисты ответили на вопросы журналистов. Защитники Андрей Семёнов и Фёдор Кудряшов отметили поддержку от болельщиков в Саранске и подчеркнули, что в ближайшее время изучат сильные и слабые стороны будущего соперника — сборной Кипра.

Сборная России по футболу, после разгромной победы над Сан-Марино приступила к подготовке к следующему матчу, который подопечные Станислава Черчесова проведут во вторник, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород».

По традиции, сложившейся ещё со временем Кубка Конфедераций, национальная команда практически всегда покидает город, где проходил матч, сразу после финального свистка. Однако в случае с Саранском тренерский штаб принял решение остаться. После игры футболистам предоставили полноценный отдых, а уже в полдень по Москве команда вернулась на «Мордовия Арену», где провела восстановительное занятие.

Несмотря на то, что основная часть представителей ведущих спортивных СМИ России рано утром уже отправилась в Нижний Новгород, тренировка сборной не прошла без внимания прессы. Местные репортёры внимательно наблюдали за происходящем на поле, и выражали надежду, что национальный коллектив когда-нибудь ещё сыграет на саранском стадионе. Наибольшей популярностью у мордовских журналистов пользовался капитан и автор покера в ворота Сан-Марино Артём Дзюба. Более того, для встречи с нападающим «Зенита» на тренировку команды прибыл и специальный гость — 10-летний Никита Завьялкин.

Тяжелобольной ребёнок незадолго до приезда национального коллектива дозвонился на местное телевидение и рассказал главе региона Владимиру Волкову о своей заветной мечте — пожать руку капитану российской сборной. В воскресенье заветное желание мальчика исполнилось. Он смог пообщаться не только со своим кумиром, но и с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Что касается самой тренировки, то она прошла в штатном режиме. Основную нагрузку получили те, кто не попал в заявку на игру. Остальные же, под присмотром медицинского штата, восстанавливались согласно индивидуальному плану. Для отслеживания состояния футболистов на игроков повесили специальные датчики.

«Встреча с Кипром решит многое»

После занятия на вопросы журналистов ответили игроки защиты Фёдор Кудряшов и Андрей Семёнов. Футболисты рассказали об эмоциях после победы и поблагодарили Саранск за тёплый приём. Так, автор третьего мяча в ворота Сан-Марино Фёдор Кудряшов признался, что атмосфера, царящая в городе и на стадионе, помогла команде раскрыть свой потенциал.

«Одно из самых ярких впечатлений — это поддержка болельщиков. Если честно, когда ехали сюда, не верил в то, что наша игра вызовет такой ажиотаж. Выходить на поле при полном аншлаге — это очень классно! Вы не представляете насколько приятно, что поболеть за нас пришло свыше 42 тыс. человек. Это бесценно», — заявил защитник.

Кроме того, Кудряшов отметил позитивные изменения в жизни и инфраструктуре столицы Мордовии. По мнению футболиста, наследие чемпионата мира изменило Саранск в лучшую сторону.

«Я бывал тут ещё когда играл за «Ростов» и «Рубин». Прогресс налицо. Буквально каждый метр города изменился. Возможно, это касается и его жителей и их отношения к футболу. Мы ещё на разминке перед игрой почувствовали, как нас поддерживают. Подобное было только в Калининграде, там тоже была очень искренняя публика», — поделился эмоциями футболист.

Кудряшов рассказал о своём дебютном голе за сборную России и признался, что, несмотря на то, что накануне главный тренер команды Станислав Черчесов призвал российские клубы обратить внимание на россиянина, выступающего в турецком «Истанбул Башакшехир», о продолжении карьеры в РПЛ он пока не думает.

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«Первый гол за сборную — это, безусловно, знаковый момент в карьере любого игрока. Но что касается его технического исполнения, то отмечу, что в Турции я недавно забил абсолютно такой же. Один в один! Хочу и готов ли возвращаться в Россию? Если честно, это очень тяжёлый вопрос. Сейчас не хочется думать о чём-то, что будет отвлекать меня от сборной. Но подчеркну, что никаких переговоров относительно своего будущего я пока не веду», — признался представитель турецкой суперлиги.

В завершении беседы Кудряшов рассказал о предстоящем матче с Кипром и отметил, что команда не испытает проблем с эмоциональным выгоранием на фоне громкого успеха.

«Не сомневайтесь: голы и силы на заключительную игру у нас остались. Прекрасно понимаем, что встреча с Кипром решит очень многое, так что готовимся и с нетерпением ждём её. Как сделать так, чтобы девять голов не вскружили нам голову? Такого нет. Нам в целом было сложно настраиваться на эту команду, но не в моей компетенции обсуждать, почему страны-карлики играют со сборными, которые их сильнее. Тренер поставил нам задачу, мы выполняли её и не смотрели на соперника. Это главное. Движемся дальше», — резюмировал Кудряшов.

Мнение партнёра по команде разделил защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов. Футболист выразил надежду, что стадион в Саранске, который на время станет домашней ареной футбольного клуба «Тамбов», надолго останется в РПЛ.

«Мне очень понравилось в Саранске. И люди и стадион. Такие арены нужны нашей премьер-лиге. Отличный газон, удобные трибуны для зрителей. Видно как в этом регионе любят и ценят футбол. Надеюсь, игра надолго задержится в этих краях», — рассказал журналистам футболист.

Семёнов также отметил, что в стане сборной России уже начали разрабатывать тактические схемы на предстоящий матч с Кипром. По словам защитника, киприоты способны преподнести российскому коллективу неприятный сюрприз.

«Мы прекрасно знаем, что Кипр — очень организованная и серьёзная команда. Завтра на теории уделим много времени просмотру их игр, изучим сильные и слабые стороны. Остались ли силы? Их ещё полно, у нас впереди три рабочих дня. Отработаем, добьёмся результата и спокойно уйдём в отпуск», — резюмировал Семёнов.

После тренировки чартерным рейсом команда отправилась в Нижний Новогород, где в понедельник, 10 июня, проведёт предыгровую тренировку накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с Кипром.