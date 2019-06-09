«Чётко и дисциплинированно»: бывшие игроки и тренеры сборной России о новом рекорде команды

Сборная России, разгромившая команду Сан-Марино со счётом 9:0, со всей серьёзностью подошла к этой игре и с уважением отнеслась к сопернику. Об этом заявил бывший наставник национальной команды Борис Игнатьев. По его мнению, подопечные Черчесова не теряли концентрацию на протяжении всей встречи несмотря на крупный счёт. Экс-футболисты сборной РФ Юрий Ковтун и Игорь Шалимов похвалили главного тренера за верную тактику и выбор состава. А Андрей Колыванов заявил, что поколение футболистов, установившее предыдущий рекорд результативности, превосходило нынешних игроков по качеству игры.

Сборная России разгромила команду Сан-Марино со счётом 9:0 и установила новый рекорд результативности. Предыдущее достижение национального коллектива продержалось 24 года. 7 июня 1995 года отечественная команда обыграла Сан-Марино cо счётом 7:0. Экс-форвард национального коллектива Игорь Колыванов, принимавший участие в той встрече, заявил, что рад новым достижениям сборной.

«Конечно, и речи не идёт ни о какой обиде. Мы все болеем за Россию — приятно, что команда одержала самую крупную победу в своей истории. Каждый рекорд должен когда-то обновляться. Думаю, мои эмоции разделят все ребята из того созыва. Понятное дело, что Сан-Марино — не самый сложный соперник, но и им нужно забить», — цитирует экс-форварда «Чемпионат».

При этом Колыванов считает, что сборная образца 1995 года, за которую выступали Станислав Черчесов, Валерий Карпин, Владимир Бесчастных, Юрий Ковтун и Игорь Шалимов, превосходила по классу нынешнее поколение игроков национальной команды.

«Та наша сборная была просто сумасшедшей! Хотя сравнивать действительно очень сложно: у нас была шикарная команда, но и эта тоже хороша. Она сильна командным духом, но индивидуально все футболисты нашего поколения были чуть сильнее», — выразил мнение эксперт.

Бывший партнёр Колыванова, экс-защитник сборных СССР и России Юрий Ковтун отметил, что игра подопечных Черчесова доставила ему удовольствие. Специалист также выделил правильные решения тренерского штаба, которые позволят сборной увереннее чувствовать себя в будущем.

«Несмотря на счёт, ребята приложили максимум усилий для этой победы, видно, как чётко и дисциплинированно они выполняли все задачи от тренеров. Думаю, что Черчесов в этом матче проверял костяк, который будет использоваться в дальнейших отборочных играх. Этот состав может незначительно меняться время от времени, но в целом будет выглядеть примерно так, как было в заявке на Сан-Марино», — предположил Ковтун.

Кроме того, экс-защитник сборной высоко оценил действия линии полузащиты.

«Очень понравилось, как сыграли Алексей и Антон Миранчуки и Александр Головин. Отличное трио. Скажу отдельно по Антону и Алексею. Братья заявили о себе, доказали, что они заслужили место в основном составе команды», — приводит слова специалиста ТАСС.

Победу над Сан-Марино прокомментировал и ещё один представитель сборной образца 1995-го Игорь Шалимов. Экс-полузащитник национального коллектива отметил, что, несмотря на превосходство в классе и доминирование над соперником, подопечные Станислава Черчесова не теряли концентрацию на протяжении всего матча.

«Забить такое огромное количество мячей сложно даже такой слабой команде, как Сан-Марино. Помог настрой! За это стоит поблагодарить наших болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу. Игрокам эта победа поможет немного взбодриться, ведь, что бы они ни говорили, попасть на сбор после окончания сезона — колоссальная нагрузка на организм», — заявил Шалимов.

Кроме того, экс-наставник «Краснодара» назвал правильными тактические решения Станислава Черчесова. По мнению специалиста, тренер сборной поступил верно, не выпустив на поле молодых дебютантов.

«Математически выверенная схема. Четыре защитника, двое крайних активно высоко поднимались и подключались к нападению, играли в одного нападающего при трёх атакующих полузащитниках. Мне такая расстановка импонирует! А ещё наши ребята комбинировали, играли низом, использовали фланги. Это действительно та игра, которую хочется видеть у сборной. Единственный недочёт — это угловые. Подавали много, но не создали ничего опасного после них, на это стоит обратить внимание. Что касается молодёжи, скажу так — главному тренеру виднее», — цитирует эксперта ТАСС.

«Соперник был как боксёрская груша»

Новый рекорд прокомментировали и предшественники Станислава Черчесова. Так, бывший тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что не ожидал от команды такой результативной победы. При этом, по мнению опытного наставника, представители карликового государства играли на поле роль статистов.

«Я не сомневался, что ребята выиграют. Но 9:0… Это что-то за рамками реальности! Да, соперник позволял нам делать всё, что вздумается, и был как боксёрская груша. Но ведь и наши показали себя с наилучшей стороны. Однако для меня самым главным стал не счёт, а то, как профессионально и ответственно все отнеслись к делу. Черчесов выпустил сильнейший состав, футболисты играли по строго заданной схеме. Мы проявили уважение к Сан-Марино и показали, что продолжаем развитие. Это ключевой момент данной победы», — заявил Игнатьев.

Ещё один опытный специалист, экс-наставник национальной команды Валерий Газзаев призвал не делать преждевременных выводов, но при этом отметил, что победа над Сан-Марино станет для команды Черчесова хорошим подспорьем для дальнейшего роста.

«Если честно, то говорить о каких-то тактических нюансах и индивидуальном мастерстве игроков сборной России нет никакого смысла. Команда из Сан-Марино — слабейшая в европейском футболе, так что анализировать что-то на основе игры с ней — странное занятие. При этом победа над любым соперником — это праздник для болельщиков! Поздравляю всех! Давайте считать этот матч хорошей тренировкой, которая поможет сборной решить главную задачу — выйти в финальную часть Евро-2020», — цитирует Газзаева ТАСС.