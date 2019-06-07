«Если каждый будет думать о голах, начнётся бардак»: Дзюба и Черчесов об отборочном матче Евро-2020 с Сан-Марино

Результат команды важнее личной статистики за сборную России. Об этом заявил нападающий Артём Дзюба в преддверии отборочного матча чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино. В то же время капитан сборной отметил, что будет рад, если у него получится сравняться с Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным по числу забитых за национальную команду мячей. А главный тренер Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья Юрия Газинского, который ранее получил травму, и отметил прогресс подопечных по ходу сбора.

«Даже секунду игры за сборную нужно заслужить»

В пятницу в Саранске в преддверии матча отборочного этапа Евро-2020 между Россией и Сан-Марино состоялась пресс-конференция российской сборной. Компанию главному тренеру команды Станиславу Черчесову на этот раз составил капитан Артём Дзюба. Оба находились в приподнятом настроении, однако наставник россиян всем своим видом показывал, что в субботу не допустит недооценки сильно уступающего в классе соперника.

— В каком состоянии команда подходит к матчу?

— Состояние улучшалось с каждым днём. Отрадно, что появились игровые связи. После окончания сезона мы предоставили футболистам три полных дня отдыха, чтобы они побыли дома и перевели дух. С 30 мая начали подготовку к ближайшим матчам, каждый игрок находился не в самом оптимальном состоянии. Но мы смогли привести команду к единому знаменателю, работа не пропала даром. Что касается здоровья футболистов, то после сезона у них бывают болячки.

Юрий Газинский вчера уже прилетел в Мюнхен. Я с ним общался. Сегодня утром ему должны были сделать операцию, скоро получим информацию о том, как она прошла. К сожалению, на несколько месяцев мы Юрия потеряли. Все остальные футболисты полностью готовы. Нужно выполнять те задачи, которые перед нами стоят.

— Есть ли цель забить в ворота соперника как можно больше мячей?

— Хорошо понимаю ваши ожидания, но мы подходим к любой игре с несколько другой позиции. Если я начну говорить, что Сан-Марино — топовая сборная, вы вряд ли мне поверите. Но мы знаем, с кем нам предстоит играть. В каждом матче на поле нужно действовать правильно. В таком случае будет и результат. А так мы в играх и с командой «Чертаново», и с Казахстаном хотели забить побольше. Завтра тоже нужно будет забивать.

— Как планируете формировать заявку на матч? Ведь на сегодняшний день в сборной тренируются сразу 28 футболистов.

— Есть регламент, который не меняется: в заявку можно внести 20 полевых игроков и трёх вратарей. Будем оценивать состояние каждого конкретного исполнителя. К тому же нельзя забывать об игре с Кипром. В заявку попадут футболисты, которые будут готовы к ней чисто физически, а также будут подходить нам по тактическим соображениям. А так несколько человек обычно остаются на трибунах. Это нормальный рабочий процесс. Здесь никаких обид быть не может.

— Учитывая, что предстоит игра с не самым сильным соперником, возможна ли ротация на вратарской позиции?

— У нас нет ни основных игроков, ни вратарей. Существует только стартовый состав. Завтра те футболисты, которые выйдут на поле, будут выполнять стоящие перед ними задачи. Что касается голкиперов, то всё узнаете. Не хотим забегать вперёд. Сезон подходит к концу. Мы сделали для себя определённый выбор, но в следующем сезоне всё опять может поменяться. Болтанки в этом вопросе не хотим.

— Накануне был презентован проект календаря нового сезона РПЛ. Вы высказывали свои пожелания по нему?

— Нет.

— Но на 1 сентября, прямо перед матчем сборной России с Шотландией запланировано дерби «Зенит» — «Спартак». Может ли оно помешать национальной команде перед важнейшей встречей?

— Всякое может быть, но давайте не забывать, что перед матчем с Бельгией «Зенит» и «Спартак» также встречались в чемпионате страны. Это рабочий момент, мы к нему адаптировались. К тому же тут можно увидеть и плюсы, ведь футболисты команд получат отличную игровую практику. А учитывая, что дерби состоится в Москве, сборники избегут лишнего перелёта.

Нужно понимать: мы не можем менять календарь РПЛ перед каждым матчем сборной. Иногда высказываем свои пожелания, особенно перед крупными турнирами, и, как правило, нам идут навстречу. В этом плане у нас хорошие отношения с лигой.

— На матчи с Сан-Марино и с Кипром вызвано довольно много новичков. Планируете ли предоставить кому-то из них игровую практику?

— Ещё раз повторюсь: мы готовимся к конкретному матчу. Подобных настроений у нас нет. Даже секунду игры за сборную нужно заслужить.

— Как оцениваете сборную Сан-Марино? По какой тактике действует эта команда?

— В одном матче отборочного турнира они играли в пять защитников, а в другом — в четыре. Мы проверяли обе расстановки. Не знаем, как Сан-Марино сыграет в Саранске, но понимаем, как противодействовать оппоненту. Но отталкиваться нужно в первую очередь от себя, играть в правильный футбол. Важно, что видны реальные подвижки в наших командных взаимодействиях.

«Дзюбе девушек доверять нельзя»

Артём Дзюба, как всегда, много шутил.

— Как оцениваете поле в Саранске?

— Оно находится в хорошем состоянии. Единственное, хотелось бы, чтобы в день матча его немного полили, поскольку пока трава чуть суховата. Но в целом мы довольны: поле отличное, стадион — тоже.

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— Если завтра вам удастся хотя бы раз отличиться, вы догоните по числу забитых за сборную мячей Андрея Аршавина и Валерия Карпина. Является ли для вас это дополнительной мотивацией?

— Наверное, я способен повторить их достижение, но такой цели нет. На первом месте стоит результат команды. Нам необходимо побеждать. Для этого каждый должен идеально выполнить свою работу. А если все начнут думать о голах, случится бардак. Повторюсь: цели забить у меня нет, но если получится, буду рад. Предпосылки к этому есть.

Черчесов: Кстати, спасибо, что подсказали насчёт статистики Дзюбы. Теперь я смогу правильно оценивать своего футболиста. Если он будет думать только о своих голах, будем принимать меры.

— Какие впечатления оставил у вас город Саранск?

— Мы не так долго здесь пробыли, но встретили нас очень тепло и доброжелательно. Нам всё нравится. Мы понимаем, что для Саранска приезд сборной — праздник, и постараемся порадовать болельщиков. Приятно видеть, что люди заинтересованы в приезде национальной команды. Мы ведь и стремимся к тому, чтобы нас любили, уважали и ценили.

— Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала болельщица. Как отреагируете, если подобное повторится в субботу?

— Позитивно. Пусть выбегает. Как говорится, дело хозяйское. Кому-то такое нравится, кому-то — нет. Кстати, я слышал, что у неё парень из России. Главное, чтобы теперь не пошли разговоры, что во всём виноваты русские… В целом мне произошедшее финала не испортило. Главное — «Ливерпуль» победил.

«Артёму девушек доверять нельзя», — неожиданно пошутил Черчесов, чем вызвал в зале взрыв смеха.

— Завтра в Саранске прогнозируют сильную жару. Такая же погода будет в Нижнем Новгороде. Насколько тяжело играть в подобных условиях?

— На самом деле нормально. Мы к этому привыкли. Если вы вспомните, во время чемпионата мира тоже было очень жарко. К тому же обе игры начнутся уже вечером. Думаю, к этому времени установится достаточно комфортная погода. Наша цель — попасть на чемпионат Европы, и мы идём к ней, не думая о посторонних вещах вроде жары.

— Можете ли назвать фамилии одного или двух футболистов сборной Сан-Марино?

— А мы ещё не разбирали соперника. Займёмся этим вечером. Тогда и узнаю весь их состав.