Черчесов рассказал о модели игры сборной Сан-Марино

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о тактической подготовке команды к отборочному матчу чемпионата Европы с командой Сан-Марино.
Черчесов рассказал о модели игры сборной Сан-Марино
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«На выезде сборная Сан-Марино играла в пять защитников, дома — в четыре. Мы проверили обе модели. Понимаем, как играть. Необходимо отталкиваться от себя и играть в правильный футбол. Это командный вид спорта. Этим и занимались. Реальные подвижки есть», — рассказал Черчесов журналистам.

Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. Время начала встречи — 19:00 мск.

Ранее Черчесов поделился мнением о нападающем национальной команды Артёме Дзюбе.

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