Черчесов рассказал о своей вере в Дзюбу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем национальной команды Артёме Дзюбе.
Черчесов рассказал о своей вере в Дзюбу
  • @TeamRussia
  • Twitter

«Здесь нет секрета. Артём ещё в 18-летнем возрасте играл у меня в «Спартаке», я его хорошо знал. Можно вдохновлять его или нет, но самое главное — футболист сам мотивированный. Он отлично подготовился к чемпионату мира внутренне, психологически», — приводит слова Черчесова пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также поделился мнением о лидерских качествах Дзюбы.

«В каждой команде должен присутствовать лидер. Если их несколько, вообще идеально. Да, есть установки, собрания. Но есть и раздевалка, где ребята должны сами между собой регулировать какие-то вещи. Артём это делать умеет. Естественно, мы его в этом плане поддерживаем», — добавил специалист.

Дзюба дебютировал в сборной России в 2011 году. В общей сложности в его активе 34 матча, в которых он забил 16 мячей и отдал девять голевых передач. С сентября 2018 года 30-летний форвард является капитаном сборной.

Ранее Черчесов высказался о смене поколений в сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить