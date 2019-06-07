Черчесов высказался о смене поколений в сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о смене поколений в национальной команде с его приходом на должность наставника.

«Когда я принял сборную, её тоже покинули многие футболисты. Пришлось проводить процедуру обновления. Сейчас мы к этому тоже готовы. На текущем сборе у нас только 11 игроков с чемпионата мира. Больше половины ребят — новые. Наша задача — внимательно наблюдать за теми футболистами, которые прибавляют», — приводит слова Черчесова пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что подобная смена поколений — это естественный процесс, происходящий как в сборных, так и в любом клубе.

«Самое главное — воспринимать это как должное, не зацикливаться на прошлых успехах, а смотреть, кто дальше способен приносить команде пользу», — добавил специалист.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством 55-летнего специалиста национальная команда не сумела выйти из группы на Кубке конфедераций — 2017, но уже на домашнем чемпионате мира показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира. В Лиге наций сборная России не сумела выйти в элитный дивизион, но сумела сохранить прописку в дивизионе B.

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на футболистов сборной России.