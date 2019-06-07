Черчесов рассказал, как ЧМ-2018 повлиял на футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о влиянии чемпионата мира 2018 года на игроком национальной команды.

«Мы показали результат, который вдохновил молодёжь. Это самое главное. Мы подняли планку, и нет никакого резона и желания её опускать. Болельщик сборной всегда был требовательный, но и футболисты хотят оставаться на том же высоком уровне, а ещё лучше — прибавлять. В общем, мы сами с себя спрашиваем», — приводит слова Черчесова пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

21-й в истории чемпионат мира по футболу прошёл на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию. Третье место заняла Бельгия, победившая Англию. Сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что матч между футбольными сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров.