Отсутствие Газинского, шутки Дзюбы и адаптация новичков: как прошла предпоследняя тренировка сборной России в Новогорске

Сборная России по футболу провела предпоследнее занятие в Новогорске в ходе подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром. В тренировке не принял участие лишь полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, который накануне получил травму плеча в контрольной встрече с «Чертаново». С журналистами пообщались Марио Фернандес, Сергей Петров и Николай Комличенко. Натурализованный бразилец заявил, что игроки серьёзно относятся к предстоящим матчам, а лучший бомбардир первенства Чехии рассказал о процессе адаптации в национальной команде.

«Хочу пожелать сборной победы»

Сборная России продолжает подготовку к матчам с Сан-Марино и Кипром на базе в Новогорске. Устоявшийся распорядок в понедельник нарушил лишь контрольный матч с командой ФНЛ «Чертаново».

Главными итогами данной встречи стала победа национальной команды со счётом 6:0 и травма Юрия Газинского. В первом тайме полузащитник «Краснодара» после подачи углового неудачно приземлился и тут же был заменён.

Обследование выявило у футболиста повреждение вращательной манжеты сустава, а это значит, что в ближайших матчах участия он принять не сможет. Газинский уже обратился к болельщикам в социальных сетях.

«Хотел поблагодарить всех за тёплые слова, не думал, что столько людей поддержит меня, это очень ценно! В свою очередь, хочу пожелать команде успехов в предстоящих матчах, победы и, конечно же, обойтись без травм! Всех обнял», — написал полузащитник в Instagram.

Все остальные футболисты сборной, к счастью, не получили никаких повреждений и приняли участие в тренировке.

Наиболее активно традиционно вёл себя Артём Дзюба. Его смех часто раздавался на поле — новоиспечённый чемпион России успевал подшутить над каждым партнёром. Нападающий дружелюбно пообщался и с двумя новичками национальной команды — Зелимханом Бакаевым и Резиуаном Мирзовым, тем самым способствуя их скорейшей адаптации в коллективе.

Разбавило тренировочную атмосферу и неожиданное мероприятие от пресс-службы сборной. На занятие пригласили футболистку женской национальной команды Ксению Коваленко, которая взяла интервью у Фёдора Смолова и братьев Миранчук.

Накануне и другие футболистки сборной посетили Новогорск и дали напутствия подопечным Станислава Черчесова.

«Мы с уважением относимся к сопернику»

После окончания тренировки возможность задать вопросы игрокам сборной получили журналисты. В частности, пообщался с представителями СМИ Марио Фернандес, который подчеркнул, что недооценивать соперников нельзя.

«Всегда приятно выходить на поле в футболке сборной, с какой бы командой ни предстояло играть. Мы с уважением относимся к сопернику. Интересно ли мне посетить Саранск и Нижний Новгород? Я там уже играл и знаю эти города. Всегда здорово менять место проведения матчей сборной, но, честно говоря, за пределами отеля мы не так много видим», — отметил Фернандес.

Также защитник ЦСКА рассказал, какое впечатление произвели на него новички сборной.

«Они завоевали своё место в национальной команде, поскольку являются хорошими игроками. Всё заслуженно. В преддверии матчей у нас нет никаких опасений, только уважение к соперникам. Готовы сыграть со всеми, кто попал в нашу группу», — добавил Фернандес.

«Главный «адаптатор» у нас Дзюба»

Также на вопросы журналистов ответили два футболиста, имеющие непосредственное отношение к «Краснодару», — Сергей Петров и Николай Комличенко. Первый поделился впечатлениями от матча с «Чертановом» и рассказал об общении с бывшим коллегой по команде.

«Всё нормально. Вчера кто-то отыграл полчаса, кто-то — тайм. К жаре все привыкли. Мы с Комличенко помогаем друг другу адаптироваться в сборной. Где-то подсказываю ему, идёт элементарный процесс притирки. Вчерашняя встреча была организована, чтобы наладить игровые связи, почувствовать их. В сборной общаюсь со всеми, но больше с Газинским и Комличенко. Жалко, что Юра получил травму, но это футбол. От этого никто не застрахован», — посетовал защитник.

При этом Петров подчеркнул, что не считает игру в исполнении футболистов «Чертанова» чрезмерно жёсткой.

«Был один неприятный стык, но это стечение обстоятельств. Не заметил, чтобы соперники действовали жёстко», — подытожил Петров.

В свою очередь, Комличенко рассказал, как проходит процесс адаптации в сборной.

«Всё отлично, освоился, с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше. Не особо волнуюсь, поскольку пока только знакомлюсь со сборной. Новый коллектив, новые требования. Не всё так просто на самом деле. Как отдыхаем по вечерам? В номере лежим. С друзьями общаемся. Дзюба встретил, обменялись парой фраз — и всё», — поделился впечатлениями форвард.

Нападающий клуба «Млада Болеслав» прибыл в расположение национальной команды лишь накануне матча с командой «Чертаново» и не принял участия в контрольной игре.

«В обед сказали: «Готовься, переодевайся, но вряд ли выйдешь». Когда прилетел, поговорили с Черчесовым. Велел настраиваться на работу. Почему не вышел? Я не спрашивал. Играть на второй день после прилёта не рекомендуется, так что всё логично. Да, Черчесов говорил, что я 26-й игрок сборной, но моё дело — выходить и доказывать», — заявил Комличенко.

Рассказал об адаптации лучшего бомбардира чемпионата Чехии в сборной и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который и сам дебютировал в составе национальной команды лишь в прошлом году.

«Комличенко приняли позитивно. Он очень легко прижился в нашем дружном коллективе — как и все, в общем-то. Я тоже недавно проходил адаптацию в сборной — теперь всё хорошо. Главный «адаптатор» у нас Дзюба, конечно. Шутки, подколы — это его тема. Нет, через какие-то обряды он не заставляет нас проходить. Это Юрия Жиркова на посвящении в «Челси» вынуждали петь перед всей командой. У нас, к счастью, такого нет», — цитирует Ахметова «Реальное время».