Фернандес высказался о проведении матчей сборной России в разных городах страны

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Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес высказал мнение о смене мест проведения матчей национальной команды.
Фернандес высказался о проведении матчей сборной России в разных городах страны
  • РИА Новости

«Я уже играл в Саранске и Нижнем Новгороде и знаю эти города. Здорово менять места, играть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Но, честно говоря, мы не так много видим за пределами отеля», — приводит слова Фернандеса ТАСС.

Ближайшие матчи сборная России проведёт в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра с Сан-Марино пройдёт 8 июня в Саранске, а встреча с Кипром — 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что новый стадион «Динамо» может осенью принять матч сборной России по футболу.

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