«По возможности должны были сыграть все»: Черчесов о матче с «Чертаново», травме Газинского и дебюте Бакаева и Мирзова

Основная цель контрольного матча сборной России с командой ФНЛ «Чертаново» — поддержание тонуса футболистов перед встречами квалификации чемпионата Европы. Об этом заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов. Он рассказал, почему остался недоволен игрой Ильзата Ахметова, зачем заменил вратаря Маринато Гилерме и какие выводы сделал о состоянии своих подопечных.

Сборная России по футболу провела контрольный матч с командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново». Встреча завершилась с разгромным счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Забитые мячи на свой счёт записали Артём Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов и Резиуан Мирзов.

8 июня национальная команда встретится с Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года, а 11 июня — с Кипром.

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По завершении контрольного матча наставник сборной ответил на вопросы представителей прессы.

— Что вы для себя почерпнули из контрольного матча с «Чертаново» в преддверии отборочных встреч к чемпионату Европы 2020 года?

— В первую очередь, для нас было важно, чтобы команда находилась в тонусе. Всё-таки есть разница между двусторонней игрой и настоящим соперником на поле. Мы полноценно готовились к этому матчу, существовали определённые задания, которые надо было выполнить, чтобы сделать выводы по составу сборной. И футболисты старались эти установки выполнять. Всё-таки между 26 мая и 8 июня большой промежуток времени.

— Стартовый состав на нынешний матч близок к тому, что мы увидим во встрече с Сан-Марино?

— Сегодня об этом сложно говорить, хотя бы по той причине, что Юрий Газинский получил травму и мы пока точно не знаем степень её тяжести. Будем надеяться, что ничего серьёзного.

— Учитывая статус контрольного матча, насколько серьёзные выводы можно сделать из того, что происходило на поле?

— Мы сразу сказали, что нынешний сбор отличается от предыдущих, потому что было вызвано 29 футболистов. Поэтому по возможности нужно было дать сыграть всем. Например, братья Алексей и Антон Миранчуки до 26 мая выступали в Кубке страны и сражались за попадание в Лигу чемпионов. Нам хотелось, чтобы они выступили, но при этом и не утомились. Игровое время было необходимо Зелимхану Бакаеву, Резиуану Мирзову и Ивану Облякову, чтобы они почувствовали себя в обойме сборной. Старались удовлетворить все потребности, хотя практикуем это не так часто.

Единственное, сегодня на поле не выходили Сергей Песьяков и Николай Комличенко, который прилетел вчера рано утром. Сегодня он прошёл тестирование, проверяли его состояние. Всё-таки спустя два дня после матча не рекомендуется играть, поэтому дали ему возможность отдохнуть.

— Следите ли за выступлением «Чертаново» в ФНЛ?

— Конечно, следим, но из-за отсутствия времени не так пристально, как хотелось бы. Но к сегодняшней игре мы подготовились и все задачи выполнили.

— Мирзов и Бакаев в сегодняшнем матче выступили в одной связке. Как вы оцените действия этих двух футболистов?

— Сложно сказать, ведь это разноплановые футболисты и каждая игра даёт отдельную пищу для размышлений. Хорошо, что они у нас есть, потому что мы можем их использовать по ситуации. Рады, что Мирзов забил, но, по большому счёту, это нам никогда ничего не говорило. И тактику, и исполнителей мы подбираем под конкретного соперника, чтобы добиться максимального результата. И сейчас у каждого было своё задание, с которым они справились. В любом случае, я рад за обоих.

— В матче с «Чертаново» вы практически не давали указаний своим игрокам. С чем это было связано?

— Сегодня в большей степени подсказки давал Мирослав Ромащенко, а я спокойно наблюдал за ходом матча.

— Как вы оцениваете выступление Ильзата Ахметова, вышедшего на поле вместо травмированного Газинского?

— Да, это была вынужденная замена. Первые пять—семь минут он никак не мог войти в игру, что нас немного насторожило. Я ему сказал, что подобное происходит последний раз, потому что необходимо быть готовым с первых секунд. Потом Ахметов разбегался и снова стал похож на самого себя. В отборочных матчах такая роскошь ни для кого не позволительна. Но в этом тоже заключается плюс контрольных матчей.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

— Маринато Гилерме начал матч в воротах, взял пенальти. Почему было принято решение его заменить?

— Это тренировочный процесс, опять же, стоит помнить, что до 26 мая он был в игровом тонусе. «Зенит», в отличие от «Локомотива», 12 мая свои задачи уже выполнил. Поэтому данная замена ни о чём не говорит. Антон Шунин и Андрей Лунёв также хорошо себя показали. Будем делать выводы, которые нам должны помочь в предстоящих матчах. Это касается всех позиций.