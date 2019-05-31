«Возможный отъезд Дзюбы в Англию — это не хорошо и не плохо»: как сборная России готовится к матчам отбора Евро-2020

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром. Национальная команда провела тренировку в Новогорске, после которой на вопросы журналистов ответили наставник национальной команды Станислав Черчесов, нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Иван Обляков.

В последний день весны сборная России по футболу провела вторую тренировку перед июньскими играми в отборе на Евро-2020. Состав команды не претерпел изменений по сравнению с предыдущим днём — на поля учебно-тренировочного комплекса в Новогорске вышли те же игроки из расширенного списка.

8 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с Сан-Марино, а 11-го числа встретятся с Кипром. Но перед этим российская сборная проведёт товарищеский матч с «Чертаново», занявшим пятое место в чемпионате ФНЛ. Так как сезон в РПЛ уже давно закончился, а до выезда в Саранск ещё больше недели, национальной команде понадобилась эта игра для поддержания формы. Она состоится 3 июня.

«Не делим соперников по трудности»

После тренировки Черчесов вышел к журналистам и ответил на несколько вопросов. Он рассказал. как относится к возможному отъезду Артёма Дзюбы в Англию, когда к команде присоединится лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко и почему матчи с Сан-Марино и Кипром не будут простыми.

— Какое впечатление произвели новички сборной?

— Им надо дать время, потом можно и пообщаться. Надо чтобы и они поняли требования, и мы оценили их возможности. А так у всех настроение нормальное.

— Что ждёте от матча с «Чертаново»?

— Нам нужен был соперник, потому что 26 мая был последний тур чемпионата России, а официальный матч только 8 июня. Это слишком большой перерыв. Мы могли бы и между собой провести матч, но такая игра воспринималась бы как тренировка. А так «Чертаново» дало добро, находится близко от нас, это хорошая команда. Сыграть с ним будет правильно для подготовки.

— Почему матч будет закрыт от зрителей?

— Есть определённые законы, которые надо соблюдать. Нужны полиция, охрана, прочие нюансы. Ещё мы не хотим ажиотаж вокруг сборной. Нам этот матч нужен для работы, а не чтобы показать себя.

— Когда будет объявлено, кто покинет сборную из расширенного состава?

— Сборную никто не покинет. У нас должно быть 26 полевых игроков, но Владислава Игнатьева не стали вызывать, потому что тренироваться сейчас не может. Он может будет здоровым, но к 8 июня не подготовится. У нас все будут на сборах.

— Почему в сборной сейчас четыре вратаря?

— Согласен, что это не совсем обычно. Но сезон уже закончился, и если бы мы вызвали трёх вратарей, а у кого-то бы случилась ангина или температура, мы бы вызывали игрока с Карибских островов. Это было бы неправильно. Поэтому мы решили вызывать четверых вратарей, тем более что для Сергея Песьякова это первый приезд в сборную. Мы с ним пообщались, оцениваем его не на дистанции, а воочию. Раньше вызывали трёх голкиперов, потому что ещё продолжались матчи и можно было вызвать игрока в тонусе, а сейчас пришлось бы по всему миру искать футболиста, да ещё и неготового.

— В каком психологическом состоянии приехали футболисты, которым приходится продолжать сезон в сборной?

— Все живо тренируются, понимают важность игры за сборную. У нас будет мини-собрание, разберём некоторые нюансы соперников. Потом уже конкретно перед каждой игрой проведём теоретические занятия. Пока следим за тем, кто как готов, независимо от имён.

— Можно ли назвать матчи с Сан-Марино и Кипром самой лёгкой частью отборочного турнира?

— Это вы так можете говорить, потому что будете сидеть на трибуне в панаме и с кружкой пива. А нам надо работать и тренироваться. Мы не можем такими категориями рассуждать. Сначала мы играли с Бельгией и Казахстаном. Кто-то говорил, что будет сложнее всего, но нам было не сложно и не легко, мы просто готовились к ним и играли. Мы не можем делить соперников по трудности.

— Трудно ли разбирать таких соперников, как Сан-Марино? Ведь о них мало информации можно собрать.

— У нас достаточно сведений, потому что мы готовимся к конкретной игре. Сегодняшняя тренировка уже в какой-то степени была посвящена тактическим моментам, связанным с соперником. Потихонечку отрабатываем элементы, которые нам будут нужны.

— Общались ли вы с Комличенко после вызова в сборную?

— Да, мы разговаривали. Он приедет утром 2 июня, потому что ещё продолжает играть в чемпионате Чехии. Я-то думал, что его клуб закончит играть после поражения со счётом 1:3, а они в ответном матче выиграли 3:0. Комличенко знает, для чего он приедет, знает ситуацию. Если есть игроки, которых мы хотим проверить, то зовём их. Он знает, что приедет 26-м номером, а каким станет после сборов, зависит уже от него.

— Остаётся ли Артём Дзюба капитаном сборной?

— Никаких изменений в этом плане нет.

Много ударов, сейвов и голов в одном видео 💥⚽🙌 Всё, как вы любите 😎 pic.twitter.com/4xBsVynDEH — Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2019 г.

— Как относитесь к тому, что Дзюба может продолжить карьеру в Англии?

— Для меня как тренера сборной это и не хорошо, и не плохо. Главное, чтобы футболист принимал правильное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем запретить или посоветовать что-то. Уважаем решения каждого, они достаточно умные ребята. Несколько раз было, что игрок сборной переходит в другой клуб и потом не играет в нашей команде, потому что не может проявить себя. Мы всем говорим, чтобы принимали своё решение, а мы потом будем вас оценивать по игре за клубы. Пусть играют в хороших командах, в хороших лигах и проявляли себя там.

— Что если Дзюба попросит у вас совета?

— Смотря за сколько.

— Сборная впервые сыграет в Нижнем Новгороде. Какие у вас от него ожидания?

— Я уже был там на матче молодёжной сборной, видел стадион и город. Наши менеджеры проверили гостиницу, логистику. Всё было в лучшем виде. Думаю, мы приняли то решение, которое нас устраивает. Будут и зрители, и интерес к матчу. Мы обещали сыграть на всех стадионах чемпионата мира и сделаем это, если не будет никакого негативного влияния. Остались только Волгоград и Екатеринбург.

«В сборной никто не расслаблен из-за соперников»

Нападающий сборной России, лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ Фёдор Чалов заверил болельщиков, что никто из игроков не будет недооценивать ближайших соперников.

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«Хочется закрепиться в сборной. Буду для этого делать всё, что в моих силах. В сборной чувствую себя как дома. Надеюсь, что так будет продолжаться дальше. Подготовка к матчам проходит в рабочем режиме. Я не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В играх с Сан-Марино и Кипром хочется порадовать болельщиков и постараться больше забить. Товарищеский матч с «Чертаново» станет хорошей возможностью, чтобы подготовиться к официальным встречам», — рассказал форвард.

Новичок сборной Иван Обляков рассказал, как его приняли в главной команде страны и как прошла первая тренировка под руководством Черчесова.

«В сборной меня отлично встретили. Очень приятно, что вызвали. Коллектив дружный, половину игроков я уже знаю. Всё здорово. Каких-то шуток от Дзюбы и других ребят по поводу приезда в сборную не было. Сейчас мог бы играть в молодёжной команде, но я всегда стараюсь показать свою игру. Понятно, что хочется выступать за первую сборную, чтобы вызывали в неё. Куда вызовут, туда и приезжаю. На пляж в отпуск в любом случае не собирался, я каждое лето провожу с родителями и друзьями. Черчесов — строгий наставник, серьёзный. С ним была обычная тренировка, всё понравилось», — сказал полузащитник ЦСКА.