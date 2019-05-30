Первый раунд за РПЛ: «Уфа» и «Крылья Советов» победили в стартовых переходных матчах с командами ФНЛ

В Уфе и Нижнем Новгороде состоялись первые переходные матчи между командами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги за право принять участие в розыгрыше медалей чемпионата России в следующем сезоне. «Уфа» со счётом 2:0 обыграла «Томь», а «Крылья Советов» добились волевой победы над «Нижним Новгородом» благодаря голам в компенсированное время.

Пожелание чемпиона Англии и проблемы «Томи»

Перед первым переходным матчем с «Томью» «Уфа» получила мощную поддержку от своего самого титулованного бывшего игрока. Новоявленный обладатель трёх главных трофеев Англии Александр Зинченко не забыл, кто его отпустил в «Манчестер Сити», и пожелал удачи подопечным Вадима Евсеева в главных играх сезона.

Александр Зинченко: «Вперед «Уфа»!!!



Экс-полузащитник ФК «Уфа», а ныне звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко пожелал нашей команде удачи в стыковых матчах #УфаТомь. pic.twitter.com/6BPdNSm9w3 — ФК УФА (@UfaFc) 29 мая 2019 г.

Впрочем, удача скорее была нужна их соперникам. Занявшая третье место в ФНЛ «Томь» испытывает проблемы, которые могут сделать борьбу за выход в РПЛ совершенно бессмысленной. В апреле болельщиков команды удивило заявление губернатора Томской области Сергея Жвачкина о том, что команда не будет бороться за повышение по причине финансовых трудностей.

Весной игроки и тренеры «Томи» действительно недополучали зарплату, но перед финишем сезона спонсорские вливания позволили погасить все долги. При этом денег на существование в Премьер-лиге у команды всё равно нет. На данный момент «Томь» имеет лицензию на выступление только в ФНЛ, но на данное решение РФС клуб уже подал апелляцию.

Несмотря ни на что, накануне первого матча с «Уфой» в «Томи» заявили, что всё равно будут играть на победу. Однако такого настроя оказалось недостаточно против 14-й команды РПЛ. Подопечные Евсеева сразу нацелились на чужие ворота, стараясь при любой возможности играть на своего лидера Сильвестра Игбуна. С игры ему отличиться не удалось, а вот когда Боян Йокич исполнил стандарт от самой границы штрафной, нигериец открыл счёт.

Несмотря на добытое преимущество, Евсеев довольно рано решил обновить команду, и после перерыва на поле вышел Кэтэлин Карп. Чутьё не обмануло главного тренера «Уфы». Под конец матча молдаванин отдал пас при розыгрыше углового, который собирался замкнуть Йонуц Неделчару, однако в эпизод вмешался Исмаил Эдиев. Защитник «Томи» перевёл мяч в свои ворота, установив окончательный счёт — 2:0.

Ответный матч состоится 2 июня в Томске. «Томь», у которой в составе нет даже легионеров, должна забивать как минимум трижды, хотя средняя результативность в ФНЛ у сибирской команды едва превышала один мяч за игру.

Два гола в добавленное время и первый успех «Крыльев» за месяц

В другой паре команд — обладателей стадионов чемпионата мира не всё так однозначно. Хотя «Крылья Советов» финишировали в РПЛ выше, чем «Уфа», а «Нижний Новгород» уступил «Томи» в своей турнирной таблице, эти команды можно считать даже более близкими друг другу по классу.

Самарцы очень давно не радовали своих болельщиков и избежали прямого вылета в ФНЛ лишь благодаря очковому запасу, добытому в первой половине сезона. В семи последних матчах РПЛ подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко, в то время как нижегородцы с каждым днём приближались к воплощению мечты оказаться на класс выше.

Однажды «Крылья Советов» уже проигрывали в переходных матчах, когда встретились с «Торпедо». К тому же очередную серию с командой ФНЛ самарцы должны были провести без Александра Самедова и Никиты Чичерина.

«Нижний Новгород» постарался воспользоваться всеми неприятностями гостей и активно начал матч. Опасные моменты у ворот Сергея Рыжикова упорно не превращались в голы, так что даже главный тренер команды Дмитрий Черышев вышел из себя, наорав на подающего мячи мальчика. На подопечных этот срыв подействовал, и они хотя бы заставили соперников сфолить в своей штрафной в середине тайма. Даниил Фомин с пенальти открыл счёт.

До перерыва Антон Зиньковский и Паул Антон попытались сравнять счёт, но им отчаянно не хватало удачи для завершения моментов. Только во втором тайме, когда румынский полузащитник нанёс два удара подряд, «Нижний Новгород» сдался. Заработанный Антоном угловой удалось реализовать, причём помог это сделать защитник хозяев поля Виталий Федорив.

Весь оставшийся матч «Крылья» полностью соответствовали статусу фаворита серии. Им только не хватало победного счёта, чтобы чувствовать себя уверенно в ответной игре. Выйти вперёд самарцам удалось только в компенсированное время, когда Зиньковский за свои старания был вознаграждён забитым пенальти. Но на этом матч не закончился. Роман Шишкин успел до финального свистка нанести красивый дальний удар — 3:1. Команды РПЛ пока не оставляют шансов претендентам из первого дивизиона.