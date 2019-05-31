«Ребята надеются, что их сразу выпустят на волю»: суд рассмотрит апелляции Мамаева и Кокорина 13 июня

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится 13 июня. На нём будет рассмотрена апелляция стороны защиты, которая считает приговор несправедливым. По словам заместителя главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачёвой, адвокаты рассчитывают, что спортсменам снизят реальные сроки и они выйдут на свободу в зале суда. Если жалоба будет отклонена, то в течение 10 дней осуждённых этапируют в колонию, подчеркнула она.

«Они бы могли тренировать несовершеннолетних заключённых»

Сторона защиты Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжает настаивать на несправедливости приговора — футболистов приговорили к полутора годам колонии и году и пяти месяцам соответственно. Заседание, на котором будет рассматриваться апелляция, состоится 13 июня. Данную информацию подтвердила пресс-служба Мосгорсуда.

«В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого», — цитирует представителей пресс-службы РИА Новости.

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Кроме того, сообщается, что все подсудимые будут лично присутствовать на заседании.

Напомним, что в связи с подачей апелляции заключённые продолжают отбывать свой срок в СИЗО.

Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) выражали сомнения по поводу целесообразности подачи жалобы. По их мнению, футболисты могли надеяться на условно-досрочное освобождение (УДО), которое возможно лишь после того, как они прибудут в место лишения свободы. Заместитель председателя организации Ева Меркачёва пояснила, что предстоящее заседание суда в любом случае станет последним в этом деле.

«Мне кажется, ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапирования. Если этого не произойдёт, то им грозит переправка, поскольку людей полагается вывозить из СИЗО в течение 10 дней. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе», — рассказала правозащитница в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она добавила, что в колонии у Мамаева и Кокорина будет возможность на деле применить свои профессиональные навыки.

«Думаю, они могли бы работать там по специальности, например, тренировать несовершеннолетних заключённых», — отметила Меркачёва.

Кроме того, она рассказала о настроении игроков, а также здоровье Кокорина. Оба вежливо общались с членами ОНК, однако нападающий «Зенита» был более сдержан. Что касается травмы колена, полученной им в марте 2018 года, то, по словам правозащитницы, она не заметила значительного ухудшения его состояния.

«При нас он играл в настольный теннис, стоял. На мой вопрос, хромает ли он, Кокорин ответил, что не может сказать точно, потому что проверить, как будет себя вести нога, хорошо бы на больших расстояниях. Спортсмены же по-другому оценивают работоспособность своих суставов, мышц», — подчеркнула она.

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что её подзащитному была предоставлена возможность пять раз в неделю посещать тренажёрный зал, которой он регулярно пользуется, так как иного способа поддерживать работоспособность повреждённого колена у него нет. Данную информацию подтвердила и Меркачёва. По её словам, руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выразило готовность помочь футболисту с занятиями и установить беговую дорожку. Для этого необходима официальная рекомендация медицинского штаба «Зенита».

«Саша сможет нам помочь»

В стане сине-бело-голубых по-прежнему обеспокоены судьбой одного из лучших своих игроков. Так, главный тренер Сергей Семак выразил надежду на то, что Кокорин присоединиться к команде сразу после того, как выйдет на свободу.

«Я бы хотел, чтобы клуб предложил Саше новый контракт. Он очень талантливый футболист, который сможет нам помочь. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, октябрьские события — это плохо. Но все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное», — приводит слова специалиста портал «Фонтанка».

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Кроме того, он назвал процесс «выборочным правосудием», так как подобные правонарушения в редких случаях заканчиваются реальным сроком.

«Это лишнее напоминание: известным людям нельзя такое делать. Если это не повлекло серьёзных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина оно таковым не является. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег», — уверен Семак.

На отсутствие нападающего в составе «Зенита» посетовал и его болельщик, известный актёр Михаил Боярский.

«Команде зачастую чего-то не хватало впереди ввиду отсутствия Кокорина. Посмотрим, в каком состоянии в он вернётся в «Зенит», но отвоевать место в стартовом составе у Сердара Азмуна ему будет явно непросто. Впрочем, мы знаем, на что способен Саша. Хотелось бы, чтобы в следующем году команда стала чемпионом уже при его непосредственном участии», — цитирует артиста «Спорт-Экспресс».

При этом будущее Мамаева в «Краснодаре» по-прежнему туманно. Несмотря на это, некоторые клубы готовы принять его в свои ряды.

«Здоровья Кокорину и Мамаеву. Считаю, их надо было раньше освобождать. Они могли бы принести немало пользы нашему футболу. И, надеюсь, ещё принесут. Думаю, они выйдут более закалёнными, более умными и таких вещей больше не совершат. Павел Мамаев в «Урале»? Никогда не говори «никогда», — заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.