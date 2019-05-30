Семак выразил надежду на продление контракта с Кокориным

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что осуждённый футболист Александр Кокорин способен принести пользу его команде.
Семак выразил надежду на продление контракта с Кокориным
  • РИА Новости

«Надеюсь, клуб предложит Кокорину новый контракт. Саша — очень талантливый футболист, который может помочь команде. Конечно, никто его не защищает. Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо, но все мы люди. Мое мнение: если человек раскаялся, то наказание чрезмерное», — приводит слова главного тренера «Зенита» «Фонтанка».

8 мая решением Пресненского суда Москвы Александр Кокорин был осуждён на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Футболист стал участником серии потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее Семак рассказал о шансах Анюкова продолжить карьеру игрока.

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