Семак рассказал о шансах Анюкова продолжить карьеру игрока

Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящее время клуб обсуждает с 36-летним игроком Александром Анюковым тренерский контракт.

«Вероятность непродления контракта футболиста Анюкова сейчас очень высока. Контракт тренера сейчас обсуждается. Я сказал ему, что как тренер готов обсудить любую его новую роль. У нас был предварительный разговор: что может быть приемлемо для него, а что для нас», — цитирует Семака «Фонтанка».

Александр Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. С санкт-петербургским клубом 36-летний футболист завоевал 13 трофеев, в частности Кубок и Суперкубок УЕФА.

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