СМИ: Агент Роналду займётся трансфером Дзюбы в АПЛ

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба может оказаться в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) при содействии известного португальского агента Жорже Мендеша.
СМИ: Агент Роналду займётся трансфером Дзюбы в АПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», футбольный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на работу с Артёмом Дзюбой и будет пытаться осуществить переход российского форварда в клуб АПЛ.

Португалец является одним из самых известных спортивных посредников в мире. В частности, Мендеш ведёт дела нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В прошлом сезоне 30-летний форвард стал чемпионом России, в 27 матчах восемь раз отметившись забитыми голами и отдав десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football.

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