СМИ: Агент Роналду займётся трансфером Дзюбы в АПЛ
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», футбольный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на работу с Артёмом Дзюбой и будет пытаться осуществить переход российского форварда в клуб АПЛ.
Португалец является одним из самых известных спортивных посредников в мире. В частности, Мендеш ведёт дела нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В прошлом сезоне 30-летний форвард стал чемпионом России, в 27 матчах восемь раз отметившись забитыми голами и отдав десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football.