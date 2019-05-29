Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба включён в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии InStat Football.

Компания опубликовала сборную в своём Twitter.

Помимо российского форварда, в сборную попали Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер (оба — «Айнтрахт»), Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Пьер-Эмерик Обамеянг (все — «Арсенал»), Муктар Дьякаби, Даниэль Парехо (оба — «Валенсия»), Рафаэл Толой («Аталанта»), Рубен Лофтус-Чик, Эден Азар (оба — «Челси»).

«Зенит» покинул розыгрыш Лиги Европы на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии испанскому «Вильярреалу».

В текущем розыгрыше ЛЕ, включая квалификацию, Дзюба сыграл девять матчей, забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее футболист «Краснодара» Маурисио Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ.