Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football
- @zenit_spb
Компания опубликовала сборную в своём Twitter.
Помимо российского форварда, в сборную попали Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер (оба — «Айнтрахт»), Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Пьер-Эмерик Обамеянг (все — «Арсенал»), Муктар Дьякаби, Даниэль Парехо (оба — «Валенсия»), Рафаэл Толой («Аталанта»), Рубен Лофтус-Чик, Эден Азар (оба — «Челси»).
«Зенит» покинул розыгрыш Лиги Европы на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии испанскому «Вильярреалу».
В текущем розыгрыше ЛЕ, включая квалификацию, Дзюба сыграл девять матчей, забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.
Ранее футболист «Краснодара» Маурисио Перейра назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ.
The two London sides Chelsea Football Club & Arsenal face off in Azerbaijan's capital tonight for the UEFA Europa League Title! 🏆#InStat#InStatFootball#EuropaLeague#UEL#ARSCHE#ArsenalvsChelsea#FCChelsea#FCArsenal#BakuFinalpic.twitter.com/jhS33p2xKL— InStat Football (@InStatFootball) 29 мая 2019 г.