Стало известно, когда суд рассмотрит жалобы на приговор по делу Кокорина и Мамаева

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Мосгорсуд рассмотрит апелляции на приговор по делу об инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 13 июня.
Стало известно, когда суд рассмотрит жалобы на приговор по делу Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что рассмотрение жалоб назначено на 11:00 мск. Всех подсудимых при этом доставят в суд.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее замглавы ОНК Москвы заявила, что Кокорин и Мамаев надеются, что не будут переведены в колонию.

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