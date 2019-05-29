Замглавы ОНК Москвы: Кокорин и Мамаев надеются, что не будут переведены в колонию
- РИА Новости
«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если всё-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остаётся в силе, полагается вывозить людей в колонию», — цитирует замглавы ОНК Москвы РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Меркачёвой, если Кокорин и Мамаев всё же будут переведены в исправительное учреждение, то это, скорее всего, будет колония в одном из ближайших к Москве регионов.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готова оказать Кокорину помощь в реабилитации во время отбытия заключения.