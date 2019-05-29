ФСИН готова оказать Кокорину помощь в реабилитации во время отбытия заключения

Короткая ссылка
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готова посодействовать нападающему клуба Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» Александру Кокорину в реабилитации во время отбытия тюремного заключения, если врачи коллектива из Санкт-Петербурга составят соответствующую письменную рекомендацию.
ФСИН готова оказать Кокорину помощь в реабилитации во время отбытия заключения
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».

По словам замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачёвой, во ФСИН подтвердили, что в случае получения рекомендаций от врачей «Зенита» обеспечат футболиста, приговорённого к 18 месяцам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, беговой дорожкой и другими необходимыми для реабилитации средствами.

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о физическом состоянии футболиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить