ФСИН готова оказать Кокорину помощь в реабилитации во время отбытия заключения
- © РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».
По словам замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачёвой, во ФСИН подтвердили, что в случае получения рекомендаций от врачей «Зенита» обеспечат футболиста, приговорённого к 18 месяцам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, беговой дорожкой и другими необходимыми для реабилитации средствами.
Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о физическом состоянии футболиста.