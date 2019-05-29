ФСИН готова оказать Кокорину помощь в реабилитации во время отбытия заключения

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готова посодействовать нападающему клуба Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» Александру Кокорину в реабилитации во время отбытия тюремного заключения, если врачи коллектива из Санкт-Петербурга составят соответствующую письменную рекомендацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».

По словам замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачёвой, во ФСИН подтвердили, что в случае получения рекомендаций от врачей «Зенита» обеспечат футболиста, приговорённого к 18 месяцам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, беговой дорожкой и другими необходимыми для реабилитации средствами.

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о физическом состоянии футболиста.