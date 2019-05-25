Адвокат Кокорина рассказала о физическом состоянии подзащитного

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Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы осуждённого футболиста Александра Кокорина, заявила, что спортсмен получил возможность следить за своим здоровьем.
Адвокат Кокорина рассказала о физическом состоянии подзащитного
  • © РИА Новости

«Нога у Александра болит, но после того, как состоялся приговор, у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, он ею пользуется. Мне даже показалось, что Кокорин похудел», — приводит слова адвоката РИА Новости.

Также Стукалова добавила, что футболист следит за своим питанием и просит близких не передавать ему слишком много еды.

Ранее сообщалось, что упавшая с балкона свидетельница по делу Кокорина и Мамаева доставлена из Праги в Москву.

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