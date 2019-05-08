Оглашение приговора: Пресненский суд признал Кокорина и Мамаева виновными по делу о драках в центре Москвы
- © Алексей Куденко / РИА Новости
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08 мая 2019
Оглашаются показания подсудимых. Напомним, что Мамаев и Кокорин признали свою вину лишь частично.
- © Владимир Астапкович / РИА Новости
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Стоит отметить, что о предварительном сговоре на данный момент речь не идёт.
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Зачитываются обстоятельства дела, перечисляются статьи, по которым проходят обвиняемые. На данный момент квалификация всех преступлений остаётся той же.
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Стоит отметить, что значительная часть журналистов всё же не попала в зал суда. Они будут наблюдать за процессом из комнаты трансляций. Однако на оглашении в основном родственники подсудимых.
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Заседание начинается. Судья приступает к чтению документов.
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Очевидно, начало заседания задерживается. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов предположил, что оглашение приговора займёт около двух часов.
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Подсудимые уже в «аквариуме».
Последние часы в камере? pic.twitter.com/krW7yeS5Qb— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 8 мая 2019 г.
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На происходящее отреагировала Валитова.
«Что вы как животные?» — крикнула жена Кокорина-старшего.
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При входе в зал образовалась небольшая давка. Желающих попасть внутрь слишком много. Учитывая опыт предыдущих заседаний, многие боятся, что места на всех не хватит.
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Жена Мамаева Алана также прибыла в здание суда. Остальные родственники и друзья футболистов уже на месте.
- © Агентство городских новостей «Москва»
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