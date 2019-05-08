Оглашение приговора: Пресненский суд признал Кокорина и Мамаева виновными по делу о драках в центре Москвы

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Ксения Рахновская
В Пресненском районном суде Москвы проходит заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Судья Елена Абрамова оглашает приговор. RT ведёт текстовую трансляцию.
Оглашение приговора: Пресненский суд признал Кокорина и Мамаева виновными по делу о драках в центре Москвы
  • © Алексей Куденко / РИА Новости
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  • 08 мая 2019

    Оглашаются показания подсудимых. Напомним, что Мамаев и Кокорин признали свою вину лишь частично.

    • © Владимир Астапкович / РИА Новости

  • Стоит отметить, что о предварительном сговоре на данный момент речь не идёт.

  • Зачитываются обстоятельства дела, перечисляются статьи, по которым проходят обвиняемые. На данный момент квалификация всех преступлений остаётся той же.

  • Стоит отметить, что значительная часть журналистов всё же не попала в зал суда. Они будут наблюдать за процессом из комнаты трансляций. Однако на оглашении в основном родственники подсудимых.

  • Заседание начинается. Судья приступает к чтению документов.

  • Очевидно, начало заседания задерживается. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов предположил, что оглашение приговора займёт около двух часов.

  • Подсудимые уже в «аквариуме».

  • На происходящее отреагировала Валитова.

    «Что вы как животные?» — крикнула жена Кокорина-старшего.

  • При входе в зал образовалась небольшая давка. Желающих попасть внутрь слишком много. Учитывая опыт предыдущих заседаний, многие боятся, что места на всех не хватит.

  • Жена Мамаева Алана также прибыла в здание суда. Остальные родственники и друзья футболистов уже на месте. 

    • © Агентство городских новостей «Москва»

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