Оглашение приговора: Пресненский суд признал Кокорина и Мамаева виновными по делу о драках в центре Москвы

В Пресненском районном суде Москвы проходит заключительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Судья Елена Абрамова оглашает приговор. RT ведёт текстовую трансляцию.

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