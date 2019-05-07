«Выйдут из-под стражи в зале суда»: адвокат Жорин — о процессе над Кокориным и Мамаевым

В среду, 8 мая, Пресненский суд столицы вынесет приговор по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Прокурор Светлана Тарасова запросила для подсудимых реальные сроки в колонии общего режима. Однако адвокат Сергей Жорин считает, что футболисты получат наказание, которое они уже отбыли в СИЗО. Юрист также выразил уверенность, что подсудимые быстро вернутся к нормальной жизни.

— Прокурор потребовал посадить братьев Кокориных на год и шесть месяцев тюрьмы, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять. Ожидали ли вы, что обвинение пойдёт на подобное?

— Начнём с того, что в этом деле изначально очень мало юриспруденции. Ведь, если квалифицировать всё произошедшее с точки зрения Уголовного кодекса России, это 116-я или 115-я статья, то есть побои или нанесение лёгкого вреда здоровью, а вот хулиганства с точки зрения уголовных норм тут нет.

— То есть дело можно считать показательным?

— Да! Это прямой сигнал определённой категории граждан о том, что закон нужно соблюдать, и демонстрация того, какими могут быть последствия в случае его нарушения. История воспитательная и началась она с взятия под стражу, что несвойственно делам данной категории и тем более в отношении публичных граждан. Полагать, что они куда-то скроются, не было никаких оснований.

Также по теме «Судя по всему, прокурор запросит реальный и ощутимый срок»: адвокат Кокорина-младшего о шансах подсудимых Приговор по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого может быть вынесен до 15 мая. Такое мнение в...

— Какого вердикта ждать от судьи?

— Исходя из того, что они довольно долгое время находятся под стражей, какой-либо оправдательный приговор маловероятен. Просто, потому что в таком случае у футболистов появится законное право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Вероятнее всего решение будет с обвинительным уклоном, но по сложившейся практике суд, скорее всего, назначит меньший срок, чем запросил прокурор. Предполагаю, что они получат наказание равное тому, что уже отбыли. Следовательно, ожидаю, что обвиняемые выйдут из-под стражи в зале суда.

— То есть, вы исключаете вариант, при котором судья увеличит срок?

— Это маловероятно. Если только больше на месяц или два. В таком случае они будут находиться в заключении и во время обжалования приговора. Подчеркну, шансы на то, что подсудимые доедут до колонии, практически равны нулю. Да и, наверное, это уже никому не нужно. Хватит над ними издеваться. Все всё поняли. Им сочувствуют даже те, кто изначально осуждал.

«Не успели интегрироваться в криминальную жизнь»

— Как вы в целом оцениваете ход судебных разбирательств? Адвокаты подсудимых настаивают на том, что процесс был затянут ещё на стадии предварительного следствия и прошёл с рядом процессуальных нарушений.

— Мне сложно судить, ведь детально я не знаком с материалами дела, но хорошо знаю защитников Кокорина — Андрея Ромашова и Татьяну Стукалову. Никаких оснований не доверять им у меня нет. Это профессиональные и достойные люди! Если они утверждают, что имелись нарушения, значит, факты действительно были зафиксированы. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что, к сожалению, по делам данной категории и резонансным процессам процессуальные нарушения не учитываются в той мере, в которой должны.

— Тем не менее, сторона обвинения так и не смогла предоставить ни одного веского доказательства, указывающего на то, что в действиях компании был предварительный сговор.

— К сожалению, это классическая ситуация. Накануне Нового года я с интересом прочитал интервью председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, в котором она открыто сказала, что в суд поступает большое количество плохо расследуемых и сырых дел. Кстати, её позицию поддержали и представители Генеральной прокуратуры, подтвердившее то, что следствие зачастую работает плохо. Однако, несмотря на это процент оправдательных приговоров по стране ничтожно мал. Так что всё, что вы увидели во время данного процесса — типичная картина, которая удивляет общественность, но уже привычна для опытных адвокатов.

— А есть ли шансы, что исходя из всего вышесказанного, Кокорин и Мамаев получат условный срок?

— По сути, в этом нет необходимости. Если суд захочет отпустить их, то он назначит наказание равносильное тому, что они уже понесли. Ведь оправдательный приговор укажет на то, что все действия, совершённые против подсудимых ранее, были беззаконными. Это спровоцирует целый ряд последствий для органов следствия… Такое развитие событий никому не нужно.

— Во время прений адвокаты активно давили на личности подсудимых, заявили в качестве свидетелей родителей, приобщили к делу письма и отчёты о благотворительной деятельности Александра Кокорина и Павла Мамаева. Может ли это как-то повлиять на вердикт?

— Эти факторы учитываются. В приговоре судья пропишет, что принимает такое решение исходя из изученных характеристик обвиняемых. Будет учитывать и нюансы: несовершеннолетних детей на иждивении, судимость, предшествующее привлечение к уголовной ответственности. Так что формально это может повлиять на приговор.

— Игорь Бушманов, представляющий интересы Павла Мамаева, во время прений сторон попросил суд учесть, что по приговору футболистам страна будет иметь представление о правосудие в стране. Это не может сказаться негативно на решение судьи?

Также по теме «Взял стул, чтобы подсесть и поговорить»: Кокорин и Мамаев дали показания в суде В Пресненском районном суде Москвы завершился 11-й день слушаний по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, Павла...

— Исходя из адвокатской этики, не могу комментировать высказывания коллег. Выражу своё мнение: суд действительно будет принимать решение исходя из внимания к этому процессу. В этом есть и минусы, ведь если футболистов оправдают, что скажет общество? Люди могут заявить: «Богатые футболисты заплатили за свою свободу!». Так что резонанс и публикации в СМИ окажут влияние на суд, и по моим ощущениям, оно будет не в пользу игроков.

— Из вашего адвокатского опыта расскажите, как быстро Кокорин и Мамаев смогут адаптироваться к повседневной жизни после столь длительного пребывания за решёткой?

— К нормальному быту они вернуться быстро. Несмотря на то, что семь месяцев в СИЗО стали для ребят серьёзным испытанием, они не успели интегрироваться в криминальную жизнь, поскольку не были в колонии. По моим наблюдениям личность ломает наказание, превышающее 5-7 лет. Срок Кокорина и Мамаева тяжёл с точки зрения психологического состояния подсудимых, но фатальных последствий не окажет.

— Думаете, общество примет и простит Павла и Александра? Ведь они не единственные футболисты, которые попали в сложную ситуацию. Денис Глушаков, Иван Новосельцев, Аяз Гулиев… Список тех, кто оказывается в суде, пополняется ежемесячно.

— Если они вернутся в футбол, будут достойно играть — всё будет хорошо. Люди так устроены, что новые события со временем полностью стирают из памяти предшествовавшие. Пройдёт пару лет и мало кто вспомнит о том, что Кокорин и Мамаев были участниками такой истории. Главное, чтобы они быстрее вышли на свободу, набрали былую форму и играли в футбол. Остальное дело времени.