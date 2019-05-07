Капелло считает, что Кокорин не заслужил 1,5 года тюремного заключения
- РИА Новости
«Полтора года тюремного заключения — это слишком. Исходя из того, что я читал и слышал о деле Александра, считаю подобную меру чересчур жёсткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслужил настолько строгого наказания», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».
Также Капелло считает, что возвращение Кокорина на прежний уровень игры зависит в первую очередь от самого футболиста.
Ранее сообщалось, что суд вынесет решение по делу Кокорина и Мамаева 8 мая.