Капелло считает, что Кокорин не заслужил 1,5 года тюремного заключения

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Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что наказание, которое просит прокурор по делу футболиста «Зенита» Александра Кокорина, является чрезмерно жёстким.
Капелло считает, что Кокорин не заслужил 1,5 года тюремного заключения
  • РИА Новости

«Полтора года тюремного заключения — это слишком. Исходя из того, что я читал и слышал о деле Александра, считаю подобную меру чересчур жёсткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслужил настолько строгого наказания», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

Также Капелло считает, что возвращение Кокорина на прежний уровень игры зависит в первую очередь от самого футболиста.

Ранее сообщалось, что суд вынесет решение по делу Кокорина и Мамаева 8 мая.

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