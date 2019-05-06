Переход к прениям: в Пресненском суде проходит слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы возобновились слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. В ходе судебного заседания стороны защиты и обвинения представят судье Елене Абрамовой последние доводы и доказательства, после чего перейдут к процедуре прений. RT ведёт текстовую трансляцию из зала суда.

РИА Новости

© Григорий Сысоев