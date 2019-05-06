Переход к прениям: в Пресненском суде проходит слушание по делу Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
-
06 мая 2019
А вот бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис жалеет футболистов и призывает их отпустить.
«Давно говорил: выпишите им штраф! Пусть заплатят по € 2 млн и продолжают играть в футбол. Что же вы делаете? Чего вы там творите? Хотите показать своё величие? Устроили показательный процесс. Накажите деньгами. Пусть заплатят. Это хорошие деньги. Отдайте их в детские дома, школы, интернаты, больницы, где нуждаются. Почему нет? Какая польза от того, что они сидят в тюрьме? По себе знаю: такие деньги из своего кармана не так легко вытащить», — приводит слова Канчельскиса «Спорт день за днём».
-
По мнению боксёра, и депутата Госдумы Дмитрия Пирога дело Мамаева и Кокорина гораздо проще, чем его преподносят аудитории.
«Я не защищаю ребят, они виноваты. Прежде всего в том, что на них равняются тысячи мальчишек, которые смотрят матчи, считают их своими кумирами. Они должны нести определённый груз ответственности. Ребята этого не осознали и позволяли себе непристойное поведение. В то же время думаю, что эту некрасивую историю уже следовало бы завершить. Как мне кажется, они получили урок и осознали свою вину», — приводят слова бывшего чемпиона мира «Известия».
-
Между тем, развязки судебных тяжб с нетерпением ждут не только родители, которые по традиции первыми заняли очередь на вход в зал заседаний, но и представители футбольного сообщества.
Так, экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов признался, что не может предсказать, какое наказание будет вынесено, но отметил, что, по его мнению, Кокорины, Мамаев и Протасовицкий не заслуживают реального срока.
«Я даже не хочу говорить об этом и делать какие-то прогнозы. С опаской жду того дня, когда им будут выносить приговор. Очень хочу, чтобы они как можно быстрее вышли на свободу. Да, парни набедокурили, сами это признают, но своё наказание уже понесли», — отметил экс-футболист в беседе с RT.
-
Участники процесса продолжают прибывать к зданию Пресненского суда. Адвокаты подсудимых делятся с журналистами своими ожиданиями от предстоящих прений.
По мнению Вячеслава Барика, защитника Кирилла Кокорина, прокурор потребует для футболистов серьёзного наказания.
«Судя по тому, как прокурор ведёт себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идёт о пяти годах лишения свободы», — рассказал Барик корреспонденту RT.
-
Долгий перерыв между заседаниями (последние слушания по делу состоялись 25 апреля) для подсудимых прошёл плодотворно. 2 мая Кирилл Кокорин отметил в СИЗО свой 20-й день рождения. Именинника поздравили мама Светлана и адвокат Татьяна Стукалова.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ты человек, рождения которого все ждали. Ты тот, кто безумно любит жизнь, кто каждый день дарит любовь и улыбки своим родным. Ты тот, для которого честь и достоинство семьи будут всегда стоять выше всего. За свои 20 лет ты уже много видел и многое смог оценить. Истины, сыночек, не знает никто, а правда у каждого своя! Желаю тебе здоровья и скорейшего воссоединения с семьей! Ты рождён быть счастливым! С Днём Рождения! Р.S. Очень хочу поздравить ещё Шумилина Игоря и Протасовицкого Александра с Днём Рождения! Вы просто нереальные ребята! Вы настоящие! Таких как вы мало! Будьте всегда здоровы и бесконечно счастливы! Я очень рада, что познакомилась с вами🙏🏻
Два дня спустя, 4 мая, его старший брат Александр заочно стал чемпионом России по футболу. «Зенит» официально внёс своего нападающего в итоговый список триумфаторов, тем самым создав уникальный прецедент.
20 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России 🏆— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Их имена: https://t.co/99MxIroe0N#ВКаждомИзНас#ИдетВолна#ЗенитЧемпионpic.twitter.com/u8t0MUTeh2
-
В ходе предстоящего заседания стороны защиты и обвинения представят суду свои финальные доводы и перейдут к стадии прений. Таким образом, процесс по делу футболистов подходит к своему логическому завершению: заслушав обе стороны и рассмотрев все предоставленные доказательства, судья Елена Абрамова вынесет окончательный приговор.
-
Добрый день, уважаемые читатели!
Мы начинаем прямую трансляцию из здания Пресненского районного суда столицы, где сегодня возобновится процесс по делу Павла Мамаева, Александра Кокорина, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Слушание состоится в 11-м зале и начнётся в 12 часов. Мы будем внимательно следить за происходящим на месте событий.
- Показания ключевого свидетеля и разрешение на посещение врача: суд возобновил слушания по делу Кокорина и Мамаева
- «Судя по всему, прокурор запросит реальный и ощутимый срок»: адвокат Кокорина-младшего о шансах подсудимых
- «С тревогой ждём решения»: что говорят в футбольных кругах о судебном процессе над Кокориным и Мамаевым