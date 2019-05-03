Адвокат бывшей жены Глушакова о заявлении футболиста: некрасивый поступок
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- РИА Новости
«Будем об этом заявлять в суд. Поступок, на мой взгляд, некрасивый. Тем более что оснований никаких нет. Если бы была угроза, что ребенка вывезут и не вернут, — только тогда это обоснованно», — приводит слова Жорина Пятый канал.
5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения трёхлетнего возраста младшей дочерью.
Ранее адвокат рассказал, что Глушаков написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать дочь из России.