Адвокат бывшей жены Глушакова о заявлении футболиста: некрасивый поступок

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, считает, что футболист поступил некрасиво, написав заявление в ФСБ с требованием не выпускать их общего ребёнка за пределы России.

«Будем об этом заявлять в суд. Поступок, на мой взгляд, некрасивый. Тем более что оснований никаких нет. Если бы была угроза, что ребенка вывезут и не вернут, — только тогда это обоснованно», — приводит слова Жорина Пятый канал.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения трёхлетнего возраста младшей дочерью.

Ранее адвокат рассказал, что Глушаков написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать дочь из России.