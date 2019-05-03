Адвокат: Глушаков написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать дочь из России

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Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что футболист написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать ребёнка за пределы России.
Адвокат: Глушаков написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать дочь из России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы России», — написал Жорин в своём Twitter.

По словам адвоката, ребёнок узнал об этом только на паспортном контроле.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения трёхлетнего возраста младшей дочерью.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах футболиста Глушакова.

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