Адвокат: Глушаков написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать дочь из России
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы России», — написал Жорин в своём Twitter.
По словам адвоката, ребёнок узнал об этом только на паспортном контроле.
5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения трёхлетнего возраста младшей дочерью.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах футболиста Глушакова.