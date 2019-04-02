Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах футболиста Глушакова

Московский городской суд вернул материалы дела об алиментах футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова в Никулинский суд.

Как сообщает РИА Новости, Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в Никулинский суд Москвы. Причиной стал неправильно составленный протокол заседания, на котором рассматривался развод футболиста с женой.

На заседании также присутствовала экс-супруга Глушакова Дарья.

Ранее сообщалось, что жена Новосельцева сравнила конфликт в своей семье с разводами Глушакова и Тарасова.