Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах футболиста Глушакова

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Московский городской суд вернул материалы дела об алиментах футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова в Никулинский суд.
Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах футболиста Глушакова
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в Никулинский суд Москвы. Причиной стал неправильно составленный протокол заседания, на котором рассматривался развод футболиста с женой.

На заседании также присутствовала экс-супруга Глушакова Дарья.

Ранее сообщалось, что жена Новосельцева сравнила конфликт в своей семье с разводами Глушакова и Тарасова.

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