Жена Новосельцева сравнила конфликт в семье с разводами Глушакова и Тарасова

Бывшая баскетболистка сборной России и жена футболиста «Ростова» Ивана Новосельцева Катерина Новосельцева (Кейру) сравнила свой конфликт с мужем и разводы в семьях Дениса Глушакова и Дмитрия Тарасова.

«Ситуации вроде бы и похожи, но на самом деле разные. И Денис, и Дмитрий изменяли своим жёнам — так, по крайней мере, утверждают девушки. Вспомните, Дарья вначале обвинила Дениса в неверности, а уже после стало известно, что он совершал неправомерные действия с совместными финансами. В моей же ситуации всё как гром среди ясного неба. Муж не изменял, мы жили вместе, готовились к появлению совместного ребёнка, вели быт, а в итоге выясняется, что он врал мне в лицо и за моей спиной проводил незаконные действия. А после не дал никаких объяснений и просто сбежал», — заявила супруга спортсмена в интервью RT.

Ранее Кейру рассказала, что семья Новосельцевых сплотилась и хочет отнять деньги у неё и её ребёнка.