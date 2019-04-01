Кейру: семья Новосельцевых сплотилась и хочет отнять деньги у меня и моего ребёнка

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Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена футболиста «Ростова» Ивана Новосельцева, рассказала о роли семьи супруга в их конфликте.
Кейру: семья Новосельцевых сплотилась и хочет отнять деньги у меня и моего ребёнка
  • ©novoseltseva_katerina / instagram

«К сожалению, у Вани никогда не было дружной семьи, хотя он полностью обеспечивает всех родственников. Они не поддерживают друг друга, не интересуются делами. Частично это восполняли мои братья, к которым Иван всегда мог обратиться за советом. То есть моя семья стала его семьёй в полном понимании этого слова. Правда, сейчас и Ванины родственники, очевидно, сплотились. Вокруг денег. Они хотят забрать всё у меня и моего ребёнка. На моей памяти это первый раз, когда семья Ивана делает что-то вместе», — заявила супруга футболиста.

Также Новосельцева призналась, что муж изначально не хотел знакомить её с членами своей семьи.

«Мне это было непонятно, ведь я никогда не отделяю себя от мамы, братьев… Они неотъемлемая часть моей жизни, поддержка и опора. Ваня аргументировал это тем, что был бы счастлив, если бы я и вовсе никогда не узнала его родителей. Говорил, что у него немного ненормальная семья, и уверял меня в том, что его собственная точно будет иной», — добавила бывшая баскетболистка.

Ранее Кейру рассказала, собирается ли подавать на развод.

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