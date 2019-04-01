Жена Новосельцева рассказала, собирается ли подавать на развод

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Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, рассказала RT, собирается ли подавать на развод.
Жена Новосельцева рассказала, собирается ли подавать на развод
  • ©novoseltseva_katerina / instagram

«Я не подаю на развод — ещё раз акцентирую внимание на этом. Я ответственно относилась и отношусь к построению своей жизни и своей семьи, поэтому мой ребёнок будет рождён в законном браке. Малыш запланированный и долгожданный — почему он должен появляться на свет при таких обстоятельствах? Он ещё не родился, а на нём уже висит позор его отца. Как мама я не пойду на такие шаги», — заявила Новосельцева.

Она подчеркнула, что все её юридические претензии к мужу связанны исключительно с имущественными вопросами.

Ранее Новосельцева предположила, что муж пытается её спровоцировать.

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