Жена Новосельцева рассказала, собирается ли подавать на развод

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, рассказала RT, собирается ли подавать на развод.

«Я не подаю на развод — ещё раз акцентирую внимание на этом. Я ответственно относилась и отношусь к построению своей жизни и своей семьи, поэтому мой ребёнок будет рождён в законном браке. Малыш запланированный и долгожданный — почему он должен появляться на свет при таких обстоятельствах? Он ещё не родился, а на нём уже висит позор его отца. Как мама я не пойду на такие шаги», — заявила Новосельцева.

Она подчеркнула, что все её юридические претензии к мужу связанны исключительно с имущественными вопросами.

Ранее Новосельцева предположила, что муж пытается её спровоцировать.