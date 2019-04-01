Жена Новосельцева предполагает, что муж пытается её спровоцировать

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, в беседе с RT высказала предположение, что муж пытается её спровоцировать.

«Он так и не пояснил вам, зачем хочет встретиться спустя столько времени. Я задавала этот вопрос неоднократно, но не получила ответа. При этом я попросила назвать хотя бы одну причину, по которой должна довериться ему и принять его предложения, но он ответил, что не намерен пояснять мне это в телефонном разговоре. Просто поставил перед фактом, что я могу принять его условия или поступить иначе. И в конце добавил, что даёт мне шанс подумать», — рассказала Новосельцева.

Она также объяснила, что именно смутило её в его предложении встретиться.

«Идут судебные разбирательства. Если бы человек действительно хотел что-то урегулировать, то он бы мог связаться даже не со мной, а с моим представителем. Иван в курсе, что мои интересы представляет Екатерина Гордон, и никто не мешал ему выйти на неё с такой инициативой. А уже потом приходить ко мне как к жене и обсуждать какие-то вещи по-семейному. Иван уже нарушил законы, и надо сделать всё по букве закона, чтобы я поверила в чистоту его намерений. Есть ощущение, что он просто пытается меня на что-то спровоцировать. Он общался со мной холодно, как робот, естественно, я не доверяю ему», — добавила бывшая баскетболистка.

Ранее она рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца.