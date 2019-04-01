Жена Новосельцева рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца

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Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, в беседе с RT рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца.
Жена Новосельцева рассказала о первом звонке мужа за полтора месяца
  • ©novoseltseva_katerina / instagram

«Это стало для меня большой неожиданностью. Звонок от него раздался ночью, после предыдущего интервью. Честно признаться, была шокирована тем, как повёл себя мой муж, и тем, как сложился разговор. До сих пор не понимаю, чего он пытается добиться. Иван сказал мне: «Я звоню тебе как законный муж. Хочу обсудить ситуацию и поговорить». Напомню, до этого он не выходил на связь полтора месяца», — заявила Новосельцева.

Она рассказала, что согласилась на встречу с мужем только в присутствии третьих лиц, поскольку опасается оставаться с ним наедине.

«Он предложил принять его условия… Не совсем понимаю, почему человек, который предлагает обсудить нюансы происходящего, не готов встретиться со своей беременной женой в комфортных для неё условиях. Я честно и открыто говорю, что опасаюсь этого и не доверяю ему», — добавила бывшая баскетболистка.

Ранее она объяснила, зачем вынесла конфликт с мужем на публику.

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