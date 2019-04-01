Жена Новосельцева объяснила, зачем вынесла конфликт с мужем на публику

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), которая является женой защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, в беседе с RT рассказала, зачем вынесла конфликт с мужем на публику.

«Мы публичные люди, однако моя внутренняя жизнь с Иваном частично была закрыта от посторонних глаз. При этом, в отличие от многих других жён футболистов, все воспринимали меня как неотъемлемую часть жизни мужа. Так было всегда. Следовательно, любой мой поступок сразу же ассоциировался с Ваней. Порой это даже доставляло небольшой дискомфорт», — рассказала Новосельцева.

Она отметила, что после того, как завершила свою спортивную карьеру, ограничивала себя в действиях, чтобы никакой из её поступков не бросил тень на карьеру мужа.

«Я всегда стремилась создать ему комфортную обстановку во всём, чтобы люди правильно воспринимали его как личность и игрока. Никогда не выносила ничего негативного наружу… Конечно, решение было сложным. Пришлось перебороть себя, чтобы пойти на этот шаг. Но эта мера была вынужденной. Мне не стыдно говорить об этом, а ещё хочу сказать другим женщинам, чтобы они всегда помнили о том, что человек, который кажется надёжным, может оказаться на деле совершенно другим», — добавила бывшая баскетболистка.

Ранее сообщалось, что жена футболиста Новосельцева попросила болельщиков спросить о ней.