Жена футболиста Новосельцева попросила болельщиков спросить о ней
- РИА Новости
«Сегодня мой муж Иван Новосельцев впервые за месяц официально выходит в свет. Если вы болельщики «Ростова», вы, наверное, знаете об акции, в которой участвует Иван. У меня к вам, если вы можете, просьба: спросите у него, где находится его жена, куда она делась, почему она перестала участвовать в его жизни и жизни клуба» — сказала супруга игрока на видео в Instagram.
Она также отметила, что хотела бы узнать, собирается ли Новосельцев интересоваться состоянием их будущего ребёнка. По её словам, ситуация, в которой они с мужем находятся, очень непростая, скоро людям станут известны все подробности.
«Если можете, запишите этот разговор на телефон, отметьте меня, чтобы я хотя бы чуть-чуть увидела реакцию этого человека», — добавила Кейру.
Ранее представитель жены футболиста Новосельцева Екатерина Гордон рассказала о махинациях спортсмена с недвижимостью.
24 марта 2019 г.