Ажиотаж, слёзы и разговоры об апелляции: как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд столицы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к одному году шести месяцам в колонии общего режима, а их друзей Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году пяти месяцам. Решение, принятое судьёй Еленой Абрамовой, было эмоционально воспринято семьями футболистов. Гражданская жена Кокорина-старшего Дарья Валитова высказала опасения, что её муж не сможет вернуться в профессиональный спорт. Однако сами футболисты после оглашения приговора призвали родственников не отчаиваться. Как прошёл решающий день длительного процесса — в материале RT.

Ажиотаж

Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж у представителей СМИ. Лишь на то, чтобы пропустить в здание суда всех аккредитованных журналистов, представляющих свыше 30 изданий, у приставов ушло более полутора часов.

Расположившись в холле перед залом заседаний, операторы и фотографы образовали плотный коридор. Чтобы журналисты не нарушили строгих правил работы внутри здания суда, впервые за время рассмотрения дела в Пресненский суд была вызвана группа быстрого реагирования.

Объективы камер ждали главной протокольной съёмки — момента, когда подсудимых под конвоем препроводят в камеру. В отличие от предыдущих заседаний четверо фигурантов дела преодолели холл в напряжённом молчании. Они не поприветствовали близких и даже не окинули взглядом толпу. Аккомпанементом к их молчаливому шествию в наручниках стал шум работы затворов фотоаппаратов.

Это микрофон у меня полетел на айфоне...это шум от вспышек камер! pic.twitter.com/mMPDDugQKz — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 8 мая 2019 г.

Попасть в сам зал удалось далеко не всем, кто пришёл услышать окончательный вердикт футболистам. В сильной давке, образовавшейся на входе, пострадали даже жёны игроков. Впервые за время процесса гражданская супруга Александра Кокорина Дарья Валитова дала волю эмоциям. «Что вы делаете! Прекратите вести себя как животные!» — кричала в толпу девушка.

Как итог в небольшую комнату, где судья Елена Абрамова решала судьбу квартета друзей, попали лишь семьи футболистов и их близкие. А их оказалось не так мало. Поддержать игроков приехали не только родители и спутницы, но и однокурсники Кирилла, первый тренер Павла Мамаева — Владимир Волчек, товарищи Александра Протасовицкого и несколько болельщиков. Журналисты же отправились работать на другой этаж, где специально для репортёров была организована прямая трансляция процесса.

Чтение приговора

Само оглашение приговора, написанного на 58 листах, по судебным меркам заняло мало времени — 2 часа 20 минут. Судья Абрамова уверенно и быстро чеканила обстоятельства преступления, делая акценты на ключевых моментах.

Из первых же её слов собравшимися стало понятно — суд опирается на доказательства и доводы, приведённые гособвинением и пострадавшими. В частности, Абрамова сразу указала на хулиганские побуждения в действиях подсудимых, отметила их дерзкое поведение, основанное на противопоставлении себя обществу, и признала стул из «Кофемании» орудием преступления. Кроме того, судья неоднократно подчёркивала, что ни Денис Пак, ни Сергей Гайсин, ни Виталий Соловчук не оскорбляли компанию футболистов, следовательно, не могут считаться инициаторами конфликтных ситуаций.

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Доводы судьи в зале воспринимали по-разному. Адвокаты активно обсуждали что-то между собой, прокурор Светлана Тарасова делала пометки в тетради, сами же подсудимые наблюдали за происходящим весьма безучастно. Сложнее всего слушать слова про избиение Соловчука и агрессию в отношении Пака было женщинам. Мама братьев Кокориных, чтобы не потерять равновесие, опиралась на стол, жёны не отводя глаз смотрели в камеру с подсудимыми и плакали.

Надежда на мягкий приговор, позволяющий выйти на свободу прямо из зала суда, появилась лишь в тот момент, когда Абрамова заявила, что признаков предварительного сговора в действиях подсудимых не доказано, и оправдала Кирилла Кокорина по эпизоду с Сергеем Гайсиным в части 116-й статьи (побои). Это была первая и единственная победа защиты.

Минуты спустя судья приступила к оглашению резолютивной части приговора: Елена Абрамова полностью удовлетворила прошение Светланы Тарасовой и приговорила братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Александра Протасовицкого и Павла Мамаева — к году пяти месяцам в колонии общего режима.

Реакция

Решение судьи удивило всех собравшихся. Судебные журналисты с опытом активно обсуждали суровое наказание, сравнивая свои предварительные прогнозы — семь месяцев — с итоговым решением.

Жёны не скрывая обиды за мужей, плакали возле дверей зала суда. Эмоциональнее всех была Дарья Валитова. Взятая в плотное кольцо подруг, она то успокаивалась, то вновь начинала на повышенных тонах и со слезами комментировать произошедшее.

«Как такое вообще возможно? Почему судья вообще ничего не услышала? Это бред! Что я скажу сыну, он всё это время спрашивает, где его папа. Если он останется там ещё на полгода, это значит, что его карьере точно конец!» — обращалась Валитова к своей группе поддержки.

После, совладав с порывами отчаяния, Валитова перешла к разговору с репортёрами и попыталась узнать, что собой представляет колония общего режима, куда по решению суда должен отправиться её муж.

«Там хотя бы есть улица? Там можно гулять и дышать свежим воздухом?» — задавала вопросы девушка.

Кроме того, Дарья призналась, что Кирилл и Павел ещё до начала судебного заседания были готовы к тому, чтобы отказаться от прошения о пересмотре окончательного вердикта. По словам гражданской жены нападающего «Зенита», сменив СИЗО на колонию, оба футболиста смогут после восьмимесячной разлуки получить разрешение на свидание с детьми. Однако сама Дарья призвала свою подругу Алану Мамаеву отказаться от этой мысли и убедить адвокатов в незамедлительной подаче всех необходимых для апелляции бумаг.

Что касается самих футболистов, приговор они встретили без эмоций. Лишь покидая зал суда и прощаясь с родными, с улыбкой обратились к ним.

«Всё хорошо, не переживайте! Всё будет нормально», — сказал Кокорин, скрываясь в дверях лестницы, ведущей к конвойной комнате.

Апелляция

Несмотря на опасения жён, адвокаты дали понять, что без раздумий подадут протест на решение суда — это следовало из логики линии защиты подсудимых. Юристы изначально указывали на отсутствие признаков хулиганства в действиях своих подзащитных и намерены добиваться правды и дальше.

Так, проведя в суде ещё как минимум час после оглашения приговора и посовещавшись с семьями своих клиентов, юристы появились на крыльце суда и под прицелом десятков камер сообщили, что апелляция будет подана в срок до 18 мая.

По состоянию на 8 мая осуждённые отсидели 210 дней в СИЗО, что соответствует 315 дням в колонии-поселении. Таким образом, Мамаеву и Протасовицкому осталось отбыть 202 дня, а братьям Кокориным — 233.

Пока суд будет рассматривать апелляцию, которую должны подать их адвокаты, футболисты останутся в СИЗО, где каждый проведённый день приравнивается к полутора.