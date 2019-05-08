Мамаев: всё хорошо
- РИА Новости
«Всё хорошо», — сказал Мамаев, покидая зал суда.
Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным, его братом Кириллом и играющим в любительской лиге Александром Протасовицким стал участником нескольких потасовок в центре Москвы 8 октября 2018 года. От рук компании пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.
Ранее адвокат Прилипко назвала судебный процесс над Кокориным и Мамаевым «заказной инквизицией».