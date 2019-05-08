Адвокат Прилипко назвала судебный процесс над Кокориным и Мамаевым «заказной инквизицией»

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Татьяна Прилипко, которая представляет интересы друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, Александра Протасовицкого, прокомментировала приговор Пресненского районного суда Москвы.
Адвокат Прилипко назвала судебный процесс над Кокориным и Мамаевым «заказной инквизицией»
  • РИА Новости

«Это шоу, длившееся семь месяцев, — заказная инквизиция. Такое ощущение, что судья не слушала нас на прениях. Мне стыдно за правосудие и действия судьи. Дело даже не в сроке, просто нужно соблюдать закон», — сказала Прилипко.

Также юрист выразила недоумение, почему подсудимым назначили срок заключения, который просил прокурор, если не был доказан предварительный сговор. Александр Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года лишения свободы, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — по одному году и пять месяцев.

Ранее адвокат рассказала о физическом состоянии Кокорина.

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