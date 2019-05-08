Адвокат рассказала о физическом состоянии Кокорина

Татьяна Стукалова, адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о физическом состоянии нападающего, который в прошлом году перенёс операцию на колене.

«У Кокорина происходит атрофия мышцы, потому что он не прошёл реабилитационный период. У него идёт растренированность. СИЗО не интересуют прописанные ему процедуры, выполнять он их не может», — заявила Стукалова.

Александр Кокорин перенёс операцию на колене весной 2018 года. 8 октября 2018 года он вместе с футболистом Павлом Мамаевым стал участником серии потасовок в центре Москвы. С 10 октября Кокорин находится в СИЗО. 8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил футболиста к 1,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободу.